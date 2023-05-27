هل المياه المعدنية أكثر صحة للجسم؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر الترطيب الجيد أحد أهم جوانب النظام الغذائي، يساعد الماء في الحفاظ على مستويات السوائل في الجسم ، مما يسمح لجميع وظائف الجسم بالمضي قدمًا بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك ، الماء ضروري للعديد من العمليات الحرجة.

على سبيل المثال ، السوائل في الجسم ضرورية لحدوث هذه العمليات من نظام الدم ، ونقل العناصر الغذائية الحيوية ، والجلوكوز ، والأكسجين من الخلايا إلى الكلى ، والتخلص من الفضلات التي لم نعد بحاجة إليها. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يحافظ على صحة الجلد ، ويساعد على الهضم ، ويزيت أعيننا ومفاصلنا.

لماذا الماء ضروري؟

وفقا لموقع " healthsite"، يعتبر الماء أمرًا حيويًا للجسم لدرجة أن انخفاضه طفيفًا له عواقب سلبية منها الصداع ، والدوخة ، والخمول ، وضعف التركيز ، وجفاف الفم كلها أعراض لانخفاض مستويات السوائل في الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإمساك بمرور الوقت ويمكن أن يكون مرتبطًا بعدوى المسالك البولية وتكوين حصوات الكلى. يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء بانتظام في حل هذه المشكلات، يحتاج البالغون إلى ما يقرب من 1.5-2 لتر من الماء يوميًا.

يجب أن يسعى الأطفال للحصول على ستة إلى ثمانية أكواب يوميًا، على الرغم من أنه بمجرد بلوغهم سن الرشد ، تكون احتياجاتهم مماثلة لاحتياجات الكبار، من الأفضل أن تتذكر الشرب بشكل متكرر لتجنب الشعور بالعطش، هناك العديد من خيارات المشروبات المتاحة، يعد الماء هو الشراب المفضل للترطيب الأمثل.

المياه المعدنية مفيدة لصحتك

لذلك قد يكون شرب المياه المعدنية مفيدًا لصحتك، بالإضافة إلى ذلك ، توفر الخزانات والينابيع الجوفية الطبيعية المياه المعدنية، الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم من المعادن الموجودة في المياه المعدنية ، وتشمل الفوائد الصحية المحتملة لشرب المياه المعدنية:

تعزيز الهضم الجيد:

يجلب المغنيسيوم الماء إلى أعضاء الجهاز الهضمي ، مما يزيد من تماسك البراز، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في الحفاظ على حركات الأمعاء المنتظمة عن طريق إرخاء عضلات الأمعاء.

تقوية العظام:

تحتوي المياه المعدنية على الكالسيوم ، مما يزيد من قوة العظام. عندما يذوب أنسجة العظام ، يحتفظ الجسم بالعظم الفريد في موضعه.

مصدر المغنيسيوم:

يمكن أن تكون المياه المعدنية مصدرًا للمغنيسيوم، وبالتالي ، فإن هذا العنصر الغذائي يعيد تكوين جزء مهم.

تنظيم تدفق الدم:

تحتوي المياه المعدنية على الكثير من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ، مما يساعد على تدفق الدم.

خفض ضغط الدم:

قد تقلل المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تفيد المياه المعدنية صحة الإنسان أكثر من مياه الصنبور، وذلك لأن المياه المعدنية تحتوي على معادن وعناصر أثرية أخرى غير موجودة في أنواع مختلفة من المياه. عادة ما تكون غنية بالمعادن الأساسية من ماء الصنبور . يتأثر المحتوى المعدني والفوائد الصحية المحتملة ونكهة الماء بمصدرها.