شكرا لقرائتكم خبر عن السفر في الصيف.. 5 نصائح صحية للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الصيف يقترب معه السفر الكثير، ويجب على النساء توخي مزيد من الحذر أثناء السفر. أكثر من الذكور، فقد يكون ذلك بسبب حاجتهم إلى الخصوصية والسمات الجسدية .

وفقا لموقع " healthsite"، هناك بعض الإضافات القليلة ولكن المهمة إلى قائمة الاحتياطات التي يجب على النساء وضعها في الاعتبار أثناء السفر

النظافة الشخصية

قد تجعلك الحاجة إلى استخدام مراحيض عامة غير نظيفة عرضة للإصابة بعدوى البول، من الضروري شرب السوائل وتجنب حبس البول لفترة طويلة جدًا، استخدمى مناديل الأطفال المبللة المضادة للبكتيريا لتنظيف مقاعد المرحاض أو حمل أغطية مقاعد المرحاض التي تستخدم لمرة واحدة لمنع العدوى.

العناية أثناء الحيض

يعد حمل وسادات الحيض أو التخلص من النفايات أمرًا ضروريًا، بالإضافة إلى ذلك ، تناول بعض المسكنات للتغلب على الفترات المؤلمة.

نظافة الفم والجسم العامة

يمكن أن يؤدي استخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا والتنظيف المنتظم للفرشاة إلى تجنب التنفس السيئ، بالإضافة إلى ذلك ، تمنع مزيلات العرق ومضادات الروائح الكريهة روائح الجسم الكريهة.

قناع مزدوج للوجه

نحن لسنا عالمًا خاليًا من كورونا حتى الآن، بينما نسمع عن ارتفاع عدد الحالات ، فإن ارتداء قطعة قماش مزدوجة أو مزيج من N-95 أو الأقنعة الجراحية وأقنعة القماش أمر ضروري للحماية من عدوى COVID-19 أثناء السفر.

نظافة الجلد

استخدام واقي الشمس المناسب SPF سيمنع حروق الشمس.