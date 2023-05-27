هل تتخطى سلبيات رجيم السوائل إيجابياته؟ 

بيروت - نادين محمد - أنواع الحميات الغذائية لا تعد ولا تحصى، إلا أن هدفها واحد، إنقاص الوزن، الهاجس الأكبر للكثير من النساء ولبعض الرجال. من بين هذه الحميات، حمية تعرف بحمية السوائل أو رجيم السوائل؟ ما هي هذه الحمية؟ أضرارها، وبماذا تختلف عن سواها من الحميات الغذائية؟

ما هو رجيم السوائل؟

الصورة عن موقع Freepik



رجيم السوائل كناية عن حمية غذائية، هدفها الأساسي ليس فقدان الوزن، إذ عادة ما يوصي الأطباء باتباعها عند التحضير لإجراء طبي، أو بعد الخضوع لعملية جراحية، مثل، الولادة القيصرية، جراحة السمنة، كقص المعدة أو للذين يعانون من مشاكل في البلع أو المضغ، نتيجة تقرحات الفم.

يعتبر رجيم السوائل من أقسى وأصعب الحميات الغذائية، يشترط فيه الاكتفاء بتناول بعض المشروبات المحددة والتوقف عن تناول الأطعمة الصلبة، كما يمتاز بأنه قليل السعرات الحرارية، بحيث لا تتجاوز الـ 400 إلى 800 سعرة حرارية، في حين أن بعض الأطباء يحددونها بـ 1350 إلى 1500 سعرة و45 غراماً من البروتين على مدار اليوم، هذا إضافة إلى أنه حمية مؤقتة، يتم الالتزام بها لفترة زمنية قصيرة، تتراوح بين الـ 5 أيام إلى الأسبوعين.

يتضمن رجيم السوائل السوائل الصافية والأكثر سماكةً، وهو بحسب ما يجمع عليه الأطباء حمية تؤثر على حاجة الجسم من العناصر الغذائية، لذا ينبغي اتباع تعليمات الطبيب أو اختصاصي التغذية، لضمان حصوله على التغذية الكافية.

ما الأطعمة المسموح بها في رجيم السوائل؟



كما بينا في السابق، يتضمن رجيم السوائل المشروبات الصافية والسوائل الأكثر سمكاً، مثل الماء، الحليب، عصائر الفواكه، عصير الليمون، الحساء، الجلي، العسل، الشاي والقهوة، كما يسمح في بعض الحالات بتناول الزبادي أو الأطعمة المهروسة، مثل الفواكه والخضراوات،اللحوم المهروسة، مشروبات البروتين والمكملات الغذائية الأخرى، طعام الأطفال الرضع، البوظة، البودينج، الميلك شيك، المارجرين، الزبدة والمايونيز...

يتم تناول هذه الأطعمة خلال 3 أو 4 وجبات، أو قد يسمح الطبيب بتناول الأطعمة المسموح بها في رجيم السوائل في وجبتين رئيسيتين والإبقاء على الوجبة الثالثة عادية، ولكن على ألا تتخطى السعرات الحرارية الـ 800 سعرة حرارية.

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ما الأطعمة غير المسموح بها في رجيم السوائل؟



يمنع في رجيم السوائل تناول هذه الأصناف من الأطعمة:

ثمار الفواكه والخضراوات الكاملة، الخبز، الأرز، المعكرونة، الكيك، البسكوت، الأجبان، الحبوب، الحساء الذي يحتوي على قطع كبيرة أو صلبة، قطع اللحوم أو الأسماك، الأطعمة التي تحتوي على بذور أو قطع صلبة، المثلجات التي تحتوي على قطع صغيرة، المكسرات وزبدة الفول السوداني.

أضرار رجيم السوائل

الصورة عن موقع Freepik

كأي حمية غذائية، ينبغي أن يتبع رجيم السوائل تحت إشراف طبي، إذ يؤكد الأطباء أنه وبالرغم من قدرته على إنقاص الوزن بشكل سريع، إلا أنه يصنف ضمن قائمة الحميات السريعة غير المحبذ اتباعها لفترات طويلة، فنتائجه غير دائمة، إذ سرعان ما يكتسب الجسم الوزن الذي خسره بسرعة بعد الانتهاء من اتباعه، كما أنه وبسبب قلة السعرات الحرارية اليومية فيه، يساهم في إبطاء عملية التمثيل الغذائي من أجل توفير الطاقة، هذا إضافة إلى أنه لا يمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يومياً، كسواه من الحميات الغذائية الأخرى، وبالتالي يتسبب رجيم السوائل لمتبعيه ببعض الآثار الجانبية، كالوهن، الدوار، شحوب في الوجه، فقر في الدم، تكون حصى المرارة، تساقط الشعر، فقدان الكتلة العضلية، اضطراب في نبضات القلب، هذا إضافة إلى بعض المشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، الإسهال، غثيان وتقيؤ، عسر في الهضم، حموضة، وهذا نتيجة افتقار رجيم السوائل للأطعمة الغنية بالألياف التي تحفز الجهاز الهضمي على القيام بوظائفه.

فئات تمنع من اتباع رجيم السوائل



يحظر على هذه الفئات من اتباع رجيم السوائل، وهي:

• الأطفال.

• كبار السن.

• الحوامل والمرضعات.

• مرضى القلب.

• مرضى السكري.

• من يعانون من ارتفاع في ضغط الدم.

نصائح عند اتباع رجيم السوائل



• تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

• التوقف عن الشرب عند الشعور بالشبع، إذ ينبغي الاستجابة لإشارات الجسم أثناء تناول السوائل.

• تناول المكملات الغذائية السائلة، تحت إشراف طبي لتحديد الخيارات المناسبة منها.

بعدما تابعتِ هل تتخطى سلبيات رجيم السوائل إيجابياته؟، تابعي الآن رجيم المتكممين.. ما هو مسموح وممنوع؟