شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على عقار جديد يؤخذ بالفم لعلاج قصور القلب وطرحه نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" على عقار شركة ليكسيكون للأدوية لعلاج قصور القلب على نطاق واسع، بما فى ذلك مرضى السكري من النوع الثاني.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز، فإن الدواء الفموي هو أول دواء يتم اعتماده للشركة من قبل وكالة الصحة الأمريكية، وينتمى عقار سوتاجليفلوزين إلى فئة الأدوية التى تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر زيادة الوزن عن طريق تثبيط بروتينات SGLT1 و SGLT2

وأضاف موقع الوكالة، أنه يخطط لإطلاق الدواء بحلول نهاية يونيو، كما أن سعر الدواء متوقع أن يكون على قدم المساواة مع أدوية قصور القلب الحالية.

وأوضح الموقع أن العقار يقدم اقتراحًا فريدًا في قصور القلب، لا سيما بالنظر إلى الفائدة المتباينة للدواء في المرضى في المستشفى، مقارنة بالعلاجات الحالية.

واستندت موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA"، على دراسة في مرحلة أخيرة أظهرت أن العقار عند مقارنته بالدواء الوهمي، قلل من خطر الموت القلبي الوعائي ودخول المستشفى بسبب قصور القلب، لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 أو بعض الحالات الصحية الأخرى.