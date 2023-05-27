أخطر أنواع الحزاز وعلاجات سريعة من مطبخك

بيروت - نادين محمد - يعد الحزاز هو حالة تسبب التهاب الجلد ويمكن أن يؤثر الطفح الجلدي الناتج في منطقة واحدة من جسمك أو عدة أجزاء من جسمك في نفس الوقت بما في ذلك جلد ذراعيك وساقيك وفروة رأسك وأظافرك ومنطقة الأعضاء التناسلية وداخل فمك.

يتميز الحزاز بنتوءات صلبة ومرتفعة ومتغيرة اللون على جلدك وبالنسبة لمعظم الناس يتم حلها دون علاج، ويمكن لبعض العلاجات الطبيعية أن تخفف أعراضه بما في ذلك الحكة.

أحياناً، قد يظهر الحزاز مرفقاً باضطرابات المناعة الذاتيّة وهو ليس معدياً، ويُمكن علاجه بالأدوية الموضعيّة والفموية للحدّ من الأعراض التي يسببها، أو عن طريق استخدام الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي.

أسباب أخطر أنواع الحزاز

الحزاز مرض جلدي ناجم عن اضطرابٍ في الجهاز المناعي، قد يكون هناك العديد من العوامل المساهمة في حدوثه.

تشمل الأسباب المحتملة للإصابة بالحزاز، الإصابات الفيروسية والمواد المثيرة للحساسية والضغط على الجهاز العصبي.

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1. الحزاز المسطح

في حالة الحزاز المسطح يهاجم جهاز المناعة في جسمك أجزاءً مختلفة من جسمك بدلاً من حماية جسمك من مثل البكتيريا أو الفيروسات، حيث تهاجم الخلايا التائية في جهاز المناعة البروتين الموجود في الجلد والأغشية المخاطية.

ويعد الحزاز المسطح من أخطر أنواع الحزاز ويتشكل على هيئة بقع بيضاء سميكة تكون مؤلمة أحياناً وتكمن خطورة الحزاز المسطح في أنّه قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد المعروف باسم سرطان الخلية الحرشفيّة.

2. الحزاز المتضخم أو المتصلب

يعد الحزاز المتضخم هي حالة جلدية طويلة الأمد تتسبب في أن يصبح جلدك أرق تدريجيًا ويؤدي إلى حكة شديدة، وظهور تقرحات وندب مع مرور الوقت ويمكن أن يحدث في أي مكان على جلدك لكنه يؤثر بشكل أساسي على الجلد حول الأعضاء التناسلية. ويحدث بشكل أكثر شيوعًا عند النساء بعد انقطاع الطمث.

قد يتسبب الحزاز المتضخم أيضاً في سقوط الأظافر تماماً وفي بعض الأحيان قد يصيب الأنسجة حول بصيلات الشعر، وفي الحالة المتأخرة قد يسبب تساقطاً للشعر.

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3. الحزاز المنبسط

الصورة من موقع AdobeStock

يعتبر الحزاز المنبسط من الأمراض الجلدية المزمنة التي تصيب الجلد والأغشية المخاطية، ويتميز بظهور حبيبات منبسطة السطح تميل إلى اللون البنفسجي مصحوبةً بحكة شديدة وينتشر عادة على الرسغ والساعدين والفخذين إضافة إلى الأعضاء التناسلية..

أيضاً عادة ما تكون إصابة الحزاز المنبسط في الأماكن التي تتعرض لضوء الشمس كالوجه وحول الرقبة، وفي ظاهر الكفين والقدمين.

هل توجد علاجات منزلية لأعراض الحزاز المسطح؟

هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في منع الطفح الجلدي من الحكة، في حين أن هذه العلاجات المنزلية آمنة لمعظم الناس، فمن الجيد مراجعة الطبيب الخاص بك قبل تجربة بعض العلاجات الطبيعية التالية حيث قد تكون عرضة للإصابة برد فعل تحسسي.

- جل الصبار للعناية بالجروح والندوب عن طريق ترطيب وشفاء وعلاج القروح، كما تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يخفف أعراض الحزاز المسطح في فمك أو في الأعضاء التناسلية.

الصورة من موقع AdobeStock

-دقيق الشوفان لاحتوائه على الغلوتين، والذي يمكن أن يهدئ الحكة وأفضل طريقة لاستخدام دقيق الشوفان على الطفح الجلدي للحزاز المسطح هي طحنه إلى مسحوق ناعم في الخلاط وخلطه بالماء الدافئ حتى يصبح عجينة سميكة ولزجة ووضع ما يكفي من معجون الشوفان لتغطية الطفح الجلدي تمامًا بعد 10 دقائق على الأقل .

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المصدر: مايوكلينك