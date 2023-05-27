شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يتفق مع شركة فايزر للحصول على لقاح كورونا المعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن عقد لقاح كورونا مع شركةPfizer-BioNTech لتلبية الاحتياجات المتطورة للقاحات الجديدة المعدلة بشكل أفضل، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية.

أرادت بعض الدول الأعضاء إعادة التفاوض لأنها التزمت بشراء جرعات أكثر مما تحتاجه حاليًا، وفقًا لرسالة أرسلتها إلى مفوض الصحة في الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

وقالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان "أرحب ترحيبا حارا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع دولنا الأعضاء وبالنيابة عنها مع شركتى فايزر وبيونتيك BioNTech-Pfizer لتكييف إمدادات لقاح كورونا من أجل تلبية الاحتياجات المتطورة، مضيفة، إنه قد نجحنا في السيطرة على الوباء إلى حد كبير من خلال لقاحاتنا وعلى الرغم من أن لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية، إلا أنه لا يزال يمثل تهديدًا من المرجح أن يستمر، لذلك من الأهمية بمكان أن نكون مستعدين لسنوات.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، يضمن تمديد العقد لمدة 4 سنوات استمرار وصول الاتحاد الأوروبي إلى اللقاحات المتوافقة مع المتغيرات الجديدة بمجرد أن يتم التصريح بها من قبل المنظمين.

يتم الحفاظ على سرية تكلفة الجرعات بموجب الاتفاقية، لكن تكلفة العقد الأصلي لنحو 1.1 مليار جرعة كانت أكثر من 23 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

ويقلل الاتفاق الجديد أيضًا من عدد الجرعات التي تشتريها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها اختيارية، لكن سيظل الاتحاد الأوروبي قادرًا على الوصول إلى تلك الجرعات المتعاقد عليها في الأصل في حالة ارتفاع حالات كورونا.

في البيان الذي أعلن عن العقد الجديد، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إن استثمار 2020 في الإنتاج العالمي للقاحات كورونا فاق كل التوقعات، مما ينقذ الأرواح ويخفف من تأثير الفيروس، تم إجراء هذه الاستثمارات خلال الطوارئ الصحية لفيروس كورونا دون معرفة ما إذا كانت اللقاحات ستكون فعالة.

وفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، شاركت الدول الأوروبية 526 مليون جرعة مع دول أخرى حول العالم، هذا التمديد الجديد للعقد هو تعديل لصفقة مايو 2021 بين الاتحاد الأوروبي وشركة Pfizer-BioNTech التي التزمت بشراء 900 مليون جرعة، مع خيار شراء 900 مليون إضافية.