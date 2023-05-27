أفضل رجيم للنساء بعد سن الخمسين

بيروت - نادين محمد -

النساء اللواتي يبحثن عن قوام مثالي بعد الخمسين، ربما يجدن عدد هائل من الخيارات، لكن ليس جميعهم مفيد للصحة أو يأتي بنتيجة حقيقية.

تبحث العديد من النساء فوق سن الخمسين عن أنظمة غذائية تدعم وظائف القلب أو الدماغ ، أو تساعد في السيطرة على أعراض انقطاع الطمث ، أو تعزيز صحتهن بشكل عام.

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ثمة معايير يجب أن تتوفر في الرجيم الذي يمكن اتباعه في عمر الخمسين، مثل أن يكون سهل المتابعة، قابل للتكيف أي يمكنك إجراء تغييرات وفقًا لتفضيلاتك الشخصية واحتياجاتك الغذائية، غير مقيد بشكل مفرط، لن تحتاج إلى استبعاد مجموعات كبيرة من الأطعمة من خطة الأكل.



كذلك، يجب أن يكون متوازنًا من الناحية التغذوية، ويسمح بتناول الدهون والبروتينات الصحية ، بالإضافة إلى مصادر الكربوهيدرات عالية الجودة والمغذيات الدقيقة.

في ما يلي من أفضل الأنظمة الغذائية للنساء فوق سن الخمسين

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1.رجيم البحر الأبيض المتوسط

يتم تصنيف رجيم البحر الأبيض المتوسط على أنها واحدة من أكثر أنماط الأكل صحة لأي شخص تقريبًا ، بما في ذلك النساء فوق سن الخمسين.

رجيم البحر المتوسط مستوحى اليونان وجنوب إيطاليا في الستينيات ، يتميز هذا النظام الغذائي بمحتواه المنخفض من الدهون المشبعة. يتكون بشكل أساسي من الخضروات والبقوليات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة ، وتتميز بزيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون المضافة.

على الرغم من أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يعتمد في الغالب على النباتات ، إلا أنه يتضمن أيضًا كميات معتدلة من الأسماك ومنتجات الألبان ، فضلاً عن كميات صغيرة من البيض والدواجن واللحوم الحمراء.

ربطت إحدى الدراسات أيضًا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 30٪ لدى النساء في فترة ما قبل وبعد انقطاع الطمث.

2. رجيم داش

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وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، فإن أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء فوق سن الخمسين.



علاوة على ذلك ، تزداد معدلات ارتفاع ضغط الدم - أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب - بشكل ملحوظ بعد بداية انقطاع الطمث.



تم تصميم رجيم لوقف ارتفاع ضغط الدم وهو نظام عرف باسم “داش” للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه. يتميز بمحتواه المنخفض من الصوديوم والتركيز على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، والتي من المعروف أنها تساعد في خفض ضغط الدم.

تختلف قيود الصوديوم حسب احتياجاتك الشخصية. في حين أن بعض الناس يحدون من تناولهم للصوديوم بما لا يزيد عن 2300 مجم في اليوم ، فإن البعض الآخر لا يزيد عن 1500 مجم. يتوافق كلا الرقمين مع توصيات الصوديوم الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية.



يتكون نظام داش الغذائي بشكل أساسي من الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم ، تليها كميات معتدلة من الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والأسماك والدواجن. لا يُنصح باللحوم الحمراء والحلويات بشكل عام ولكن يُسمح بها في بعض الأحيان ، ويتم حظر اللحوم المصنعة أو المعالجة.

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3. النظام الغذائي المرن

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النظام الغذائي المرن هو خطة شبه نباتية تعتمد في الغالب على النباتات ولكنها تتضمن أحيانًا اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والأسماك.

يعتبر نمط الأكل هذا أكثر شيوعًا حاليًا بين النساء اللواتي يقللن من تناول اللحوم لأسباب صحية أو رعاية الحيوان أو لأسباب بيئية.

يُعد النظام الغذائي المرن خيارًا رائعًا لأي شخص مهتم بزيادة تناول الألياف والبروتين النباتي الذي يدرك أيضًا القيمة الغذائية للمنتجات الحيوانية ويريد تناولها حسب الحاجة.



بالمقارنة مع هذه الأنظمة الغذائية الصارمة ، فإن نظام النظام الغذائي المرن يوفر المزيد من الحديد وأوميغا 3 من الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والأسماك. كما أنه يميل إلى أن يكون أعلى في الكالسيوم - وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة العظام لدى النساء بعد سن انقطاع الطمث.



