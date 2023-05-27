شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكافح الأمراض المزمنة بدعم الإقلاع عن التبغ والرضاعة الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ومن بين هذه التدخلات الوقائية مثل دعم مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، والترويج للرضاعة الطبيعية ودعمها، وسياسات حماية الأطفال من تسويق الأغذية الضارة.

تشمل أفضل الطرق الحديثة أيضًا علاج الربو وأمراض الانسداد الرئوي المزمن والتشخيص والعلاج المبكر لأمراض السرطان مثل سرطان الثدي وعنق الرحم والقولون والمستقيم وسرطان الأطفال، كما أنها تدمج الاكتشاف المبكر والعلاج الشامل للسرطان للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية.

ستساعد التدخلات البلدان على تسريع العمل الوطني للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 3.4 من أهداف التنمية المستدامة وتمهيد الطريق لزيادة الالتزام السياسي في الفترة التي تسبق الاجتماع الرابع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في عام 2025.

كما أحاطت جمعية الصحة علما بالتقرير الخاص بخطة التسريع لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ التوصيات الخاصة بالوقاية من السمنة ومعالجتها على مدى العمر.

أعربت الدول الأعضاء أن ملايين الأشخاص لا يمكنهم الوصول إلى التدخلات المنقذة للحياة والمعززة للصحة، يؤثر الإنفاق الشخصي على الصحة بشكل كارثي على أكثر من مليار شخص، مما يدفع بمئات الملايين من الناس إلى الفقر المدقع، و تفاقم الوضع بسبب جائحة كورونا. وافقت الدول الأعضاء على قرار يدعم الاستعدادات لاجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة في سبتمبر 2023، يعني التغطية الصحية الشاملة أن جميع الأشخاص يمكنهم الوصول إلى المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها بدون الضائقة المالية. في تحول سياسي تحولي ، أعربت الدول الأعضاء عبر البلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل عن التزامها القوي بإعادة توجيه أنظمتها الصحية على أساس الرعاية الصحية الأولية (PHC) كأساس لتحقيق الصحة للجميع والوصول إلى الأبعد عن الركب أولاً يمكن تقديم حوالي 90% من تدخلات التغطية الصحية الشاملة باستخدام نهج الرعاية الصحية الأولية، من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية التلطيفية، مما يحتمل أن ينقذ 60 مليون شخص بحلول عام 2030. أكدت الدول الأعضاء على أهمية إظهار أعلى مستوى من الالتزام السياسي في الاجتماع الرفيع المستوى في سبتمبر بهدف تحقيق ما ينتج عنه إعلان موجز وعملي للتغطية الصحية الشاملة.

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