شكرا لقرائتكم خبر عن الماء البارد أم الساخن.. ما الذى يساعدك على أداء التدريبات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد العطش مصدر قلق شائع أثناء التدريبات، واختيار درجة حرارة الماء المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في طريقة أدائك، فأيهما يجعلك أقوى أثناء التمرين؟ وفي التقرير التالي دعنا نستكشف تأثيرات الماء البارد والساخن على الجسم لمساعدتك على اتخاذ القرار.

فوائد الماء الباردعندما تنتهى من التمارين، وتشعر بالإرهاق فيأتي الماء البارد لإنقاذك، ما يجعلك منعشًا ومنشطًا، وإليك السبب الذي يجعل الماء البارد يبقيك أقوى أثناء التدريبات:

وفقا لموقع "OnlyMyHealth" إليك السبب الذي يجعل الماء البارد يبقيك أقوى أثناء التدريبات:

تنظيم درجة الحرارةأثناء التمرين، ترتفع درجة حرارة جسمك، ويساعد استهلاك الماء البارد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، ويمنع ارتفاع درجة الحرارة ويتيح لك الحفاظ على أدائك لفترات أطول.

كفاءة معالجة الجفافيمتص الجسم الماء البارد بسرعة أكبر من الماء الساخن، وعندما تكون في خضم تمرين مكثف، يحتاج جسمك إلى ترطيب فعال لتعويض السوائل المفقودة، وتسهل المياه الباردة معالجة الجفاف بشكل أسرع، ما يضمن لك الحفاظ على الأداء الأمثل.

تحسين القدرة على التحمليمكن أن يكون لتأثير التبريد للمياه الباردة تأثير نفسي، مما يقلل من الإحساس بالجهد، عندما تشرب الماء البارد أثناء التمرين ، يمكن أن يجعل الجهد البدني أقل إرهاقًا، مما يمكّنك من دفع نفسك بقوة أكبر وزيادة قدرتك على التحمل.

التعافي بعد التمرينبعد تمرين صعب، يمكن أن يساعد الماء البارد في تقليل وجع العضلات والتهابها، عن طريق شرب الماء البارد بعد التمرين، فإنك تعزز تعافي العضلات بشكل أسرع، ما يساعدك على العودة إلى المسار الصحيح لجلستك التالية.

فوائد الماء الساخن تحفيز الجهاز الهضمي

قبل ممارسة النشاط البدني، يمكن أن يكون الماء الساخن مفيدًا لتحفيز الهضم، يزيد من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي ، ما يساعد في تكسير الطعام وتوفير مصدر للطاقة لجسمك.

الاسترخاء وتقليل التوترالماء الساخن له تأثير مهدئ على الجسم، ما يساعد على تقليل مستويات التوتر، إذا كان التمرين يتضمن أنشطة تتطلب التركيز والتركيز، مثل اليوجا أو البيلاتس، فإن كوبًا من الماء الدافئ يمكن أن يخلق إحساسًا بالاسترخاء، ما يسمح لك بأداء أفضل ما لديك. المرونة العضليةيمكن أن يساعد شرب الماء الساخن قبل التمرين على إرخاء عضلاتك وزيادة المرونة، يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأنشطة التي تتضمن التمدد ومنع الإصابات وتحسين نطاق حركتك.

دعم إزالة السموميُعتقد أن الماء الساخن يعزز إزالة السموم عن طريق تنشيط الدورة الدموية وتشجيع التعرق، هذا يساعد في التخلص من السموم من الجسم، ما يساهم في صحتك العامة.

اختيار درجة حرارة الماء المثلىعندما يتعلق الأمر بالاختيار بين الماء البارد والساخن للتدريبات الخاصة بك ، فهناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

شدة التمرينبالنسبة للتدريبات أو التمارين عالية الكثافة في البيئات الحارة ، يمكن أن يساعد الماء البارد في تنظيم درجة حرارة جسمك ومنع ارتفاع درجة الحرارة، ما يجعلك أقوى.

قبل وبعد التمرينغالبًا ما يُفضل الماء البارد قبل وأثناء التمرين لتهدئة الجسم وتعزيز القدرة على التحمل، من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون الماء الساخن مفيدًا بعد التمرين للمساعدة في الاسترخاء واستعادة العضلات.