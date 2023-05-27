شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاكل صحية خطيرة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) إلى الإضرار بالجسم بهدوء لسنوات قبل ظهور الأعراض، إذا لم يتم التحكم فيه بشكل صحيح ، فقد يؤدي إلى إعاقة أو انخفاض نوعية الحياة أو حتى نوبة قلبية أو سكتة دماغية مميتة، يمكن أن يتحكم العلاج وتعديلات نمط الحياة في ارتفاع ضغط الدم ، مما يقلل من مخاطر العواقب التي تهدد الحياة. ضغط دمك طبيعي إذا كان أقل من 120/80 ملم زئبق.

يحدث ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى وفقا لموقع" heslthline"، عندما يكون الحد الأعلى بين 130 و 139 ملم زئبق، والحد الأدنى بين 80 و 89 ملم زئبق، في المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم ، يكون الحد الأعلى 140 ملم زئبق أو أعلى ، والحد الأدنى 90 ملم زئبق أو أعلى. حالة طوارئ ارتفاع ضغط الدم هي عندما يكون ضغط الدم أكثر من 180/120 ملم زئبق.

يزيد من فرص إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تدمير جدران الشرايين، ونتيجة لذلك ، يكونون أكثر عرضة لإنتاج رواسب البلاك التي تصلب الشرايين أو تقيدها أو تسدها. قد تسبب هذه الرواسب جلطات دموية، يمكن أن تنتقل الجلطات الدموية عبر نظامك وتعيق تدفق الدم إلى قلبك أو دماغك ، مما يتسبب في نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يزيد من فرص الإصابة بقصور القلبيحتاج قلبك إلى العمل بجدية أكبر لتدوير الدم عندما تصلب الشرايين أو تنقبض، فقد يتسبب هذا الجهد الإضافي في تضخم قلبك وفشل في توفير الدم لأعضائك. لديه القدرة على إيذاء الكلى

تساعد كليتيك على إزالة الملوثات من الجسم بالإضافة إلى تنظيم العديد من أنشطة الجسم المعقدة. قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بالشرايين المحيطة بكليتيك ويضعف وظائفهما. في أسوأ السيناريوهات ، يمكن أن يؤدي هذا إلى الفشل الكلوي.







متى تطلب العناية الطبية؟ متى تطلب العناية الطبية؟ يجب على أي شخص لديه قراءات ضغط الدم> 140/90 ملم زئبق أن يلتمس العناية الطبية. قراءات> 180/100 تحتاج إلى رعاية طارئة. يجب مراقبة ضغط الدم لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر كل عامين على الأقل. يحتاج بعض الناس إلى مزيد من الفحوصات المنتظمة، يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة الصحي مثل الأكل الصحي وعدم التدخين والمكوس المنتظم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى دواء للسيطرة على ضغط الدم.

يمكن أن يسبب ضرر لعينيك ويضعف البصريمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إجهاد الأوعية الدموية الدقيقة في عينيك أو إتلافها بسهولة، ويمكنه أيضًا تحفيز وذمة العصب البصري. يمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع ضغط الدم إلى فقدان أو ضعف دائم في الرؤية.