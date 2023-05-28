شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الأمعاء: التخلص من السموم بهذه الفاكهة الـ 8 لتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدوى القولون هي عدوى شائعة جدًا وتودي بحياة الآلاف كل عام، ولا يمكنك فقط منع عدوى القولون ولكن يمكنك أيضًا الحفاظ على صحة أمعائك وفقًا لموقع "Thehealthsite".

البرقوق

يُعرف البرقوق بتأثيره الملين على أجسامنا.

عصير الشمندرجذر الشمندر مليء بالألياف التي تساعد على تنظيم الجهاز الهضمي وتخفيف مشاكل الإمساك.

عصير الكرفسالكرفس نبات منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ويحتوي على نسبة عالية من الماء.

عصير تفاح يحتوي على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان في الماء تعزز صحة نظام الأمعاء. عصير الخيارعندما تساعدنا عصائر المعدة على هضم طعامنا، يمكن لعصير الخيار أن يساعد في هذه العملية مع ضمان هضم أسرع. عصير الخيارعندما تساعدنا عصائر المعدة على هضم طعامنا، يمكن لعصير الخيار أن يساعد في هذه العملية مع ضمان هضم أسرع.

عصير الرمانيمكن أيضًا تضمين عصير الرمان في نظامك الغذائي اليومي لضمان صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

عصير الليمون والزنجبيلعصير الزنجبيل هو أفضل حل لمشاكل المعدة.