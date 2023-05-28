شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على مرضى التهاب الأمعاء الحد من الأطعمة السكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم ربط الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الطبية الخطيرة مثل السمنة ومرض السكري من النوع 2 وعسر شحميات الدم وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن ثم نصحت بالحد من تناول الأطعمة السكرية وخاصة السكر المضاف.

وفقا لموقع "healthsite"، من المهم جدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD) تقليل تناول السكر، لأن الكثير من السكر قد يضر بصحة أمعائك.



أشارت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة بيتسبرج إلى أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض مرض التهاب الأمعاء.



حذر الأطباء المرضى الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء بالابتعاد عن السكر عالي الكثافة ، والذي يمكن العثور عليه في أشياء مثل الصودا والحلوى.



الأنظمة الغذائية عالية السكر وIBDفي الدراسة، تم تغذية الفئران المصابة بأعراض مرض التهاب الأمعاء بنظام غذائي قياسي أو عالي السكر، وفوجئ الباحثون عندما اكتشفوا أن جميع الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي السكر ماتت في غضون تسعة أيام بينما عاشت جميع الحيوانات التي تتبع نظامًا غذائيًا قياسيًا حتى نهاية التجربة التي استمرت 14 يومًا.

ما الذي جعل السكر مميتًا جدًا في الفئران المصابة بأعراض مرض التهاب الأمعاء؟ وفقًا للباحثين، يمكن أن يعيق السكر الزائد الطبقة الواقية من الخلايا الظهارية المبطنة للقولون أو الأمعاء الغليظة.



في الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي السكر، انهارت ظهارة القولون تمامًا ، مما تسبب في امتلاء القولون بالدم والخلايا المناعية، علاوة على ذلك ، وجدوا أن السكر يؤثر على القولون بشكل مباشر.



ربطت الأبحاث السابقة المشروبات المحلاة (المشروبات الغازية والمشروبات الغازية والعصائر) بالنتائج السلبية لدى مرضى داء الأمعاء الالتهابي، صرح علماء جامعة بيتسبرغ أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في تفسير هذا الارتباط أيضًا.



حقائق عن مرض التهاب الأمعاء يجب أن تعرفهايشير مرض التهاب الأمعاء إلى مجموعة من الاضطرابات التي تسبب تورمًا أو التهابًا في الجهاز الهضمي بسبب فرط نشاط الجهاز المناعي. على سبيل المثال ، مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

تتزايد حالات الإصابة بمرض التهاب الأمعاء في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في الدول الصناعية والمناطق الحضرية ، حيث يأكل الناس عادة وجبات غنية بالسكر.



تشمل العوامل التي يمكن أن تسهم في تطور هذا المرض النظام الغذائي وبعض الأدوية والمتغيرات الجينية.

قد يؤدي استهلاك الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء (IBD). كشفت دراسة نُشرت في The BMJ في عام 2021 أن الأشخاص الذين يستهلكون خمس حصص أو أكثر من الأطعمة فائقة المعالجة يوميًا لديهم مخاطر أعلى بنسبة 80٪ للإصابة بمرض التهاب الأمعاء مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل من حصة واحدة من الأطعمة فائقة المعالجة لكل شخص.



يُنصح الأشخاص المصابون بمرض التهاب الأمعاء أيضًا بتجنب الأطعمة المعلبة لأن المواد الحافظة والمواد المضافة يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهاب في الجهاز الهضمي، يمكن أن تسبب الخضروات مثل الفول والكرنب والقرنبيط الغازات والانتفاخ، وبالتالي من الأفضل تجنبها إذا كنت مصابًا بمرض التهاب الأمعاء.



تشمل أعراض مرض التهاب الأمعاء آلام في البطن ، والإسهال ، والغازات، والانتفاخ، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن غير المبرر، والدم في البراز، واضطراب المعدة، في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب الحمى، والحكة، واحمرار العينين، وآلام المفاصل، والغثيان والقيء، والطفح الجلدي والقروح (القرحة)، ومشاكل في الرؤية.