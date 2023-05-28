شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات منزلية لمرضى الربو لمنع ضيق التنفس وتجنب الأتربة وتقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم، الأحد، نشاطا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وتتزايد معاناة العديد من الأشخاص المصابين بالحساسية والربو من الغبار والأتربة، فالربو مرض تنفسى مزمن يحتاج إلى عناية طبية مناسبة لمنع صعوبات التنفس الشديدة أو الاختناق، وإذا كنت تعاني من الربو يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد فى تقليل الأعراض، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

جرب هذه العلاجات المنزلية للسيطرة على الربو: 1. القرنفل

يعتبر القرنفل مكونًا شائعًا، قد يكون مفيدًا أيضًا للربو ، اغلي بعض الماء مع بعض الفلفل الأسود وبعض أوراق الريحان ومسحوق القرنفل الخشن، وينصح الطب البديل "الايورفيدا" بشرب هذا الخليط.

2. العرقسوس

جذر العرقسوس أو yashtimadhu. هو عضو في عائلة فاباتيا ويشار إليه باسمه العلمي ، Glycyrrhiza galbra. قد يكون قادرًا على المساعدة في علاج الربو، ينصح بشرب شاي مصنوع من جذر العرقسوس ، خذ الجذر واغليه في الماء لإنتاج الشاي، قد يكون هذا الشاي مفيدًا لمن يعانون من الربو.

3. نجمة اليانسون

قد يكون الينسون النجمي قادرًا على المساعدة في علاج الربو، قد يساعد في السعال القصبي الناجم عن الربو مع العسل، نتيجة لذلك ، قد يكون عشبًا موصوفًا من قبل أطباء الايورفيدا.

4. الوخز بالإبر

يتم إدخال إبر رفيعة في مواقع معينة من الجسم أثناء إجراء الطب الصيني التقليدي، هناك القليل من الأدلة على أن الوخز بالإبر فعال كعلاج للربو، على الرغم من ادعاءات بعض المصابين بالربو أنه يقلل من أعراضهم، هناك العديد من الفوائد الأخرى للوخز بالإبر وتعتبر مفيدة.

5. العسل

العسل هو غذاء متاح بسهولة في المنازل وقد استخدم لعلاج التهاب الحلق والبرد والعديد من المشكلات الصحية الأخرى، قد يكون العسل مفيدًا أيضًا في إدارة الربو، أكدت دراسة أن تناول العسل مرتبط بتحسين وظائف الرئة والتنفس.

6. الثوم

وفقًا للدراسة ، يوفر الثوم عددًا من المزايا الصحية ، بما في ذلك الصفات المضادة للالتهابات، قد يكون الثوم قادرًا على المساعدة في تهدئة الأعراض لأن الربو هو حالة التهابية، كما ظهر أن الثوم يقلل من التهاب الشعب الهوائية.

7. الكافيين

يعتبر الكافيين موسع قصبي، هذا يعني أنه يمكن أن يساعد في فتح الممرات المؤدية إلى رئتيك، هذا يعني أيضًا أنه يمكن أن يساعد في إدارة إجهاد عضلات الجهاز التنفسي، إلى جانب ذلك ، فإن تناول الكافيين بكميات طبيعية بانتظام يمكن أن يقلل أيضًا من تغيرات الإصابة بالربو عند البالغين، علاوة على ذلك ، يعتبر الكافيين أكثر فائدة للنساء فيما يتعلق بالربو ، إذا تم تناوله يوميًا.