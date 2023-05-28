أبرزها عدوى الحوض والهرمونات .. أسباب ظهور تكيسات المبايض

بيروت - نادين محمد - تعد تكيسات المبايض هي أكياس مملوءة عادة بالسائل في أحد المبيضين أو على سطحه، حيث للمرأة مبيضان؛ واحد منهُما على كل جانب من جانبي الرحم.

ويأخذ كل مبيض شكل ثمرة اللوزة وحجمها تقريبًا. تنمو البويضات وتنضج في المبيض. وتُطلق البويضات في الدورات الشهرية خلال سنوات القابلية للإنجاب.

تعد تكيسات المبايض من الحالات الشائعة وفي أغلب الأحيان، لا تشعر المرأة إلا بقليل من الانزعاج أو لا تشعر بأي انزعاج على الإطلاق، ولا تسبب تلك التكيُّسات أي ضرر. وتختفي معظم التكيسات دون علاج في غضون بضعة أشهر.

لكن أحيانًا يمكن أن تعرض تكيسات المبايض للالتواء أو التمزُّق. ويمكن أن يُسبب ذلك حدوث أعراض خطيرة. لحماية صحتكِ، يجب إجراء فحوص الحوض بانتظام ومعرفة الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة خطيرة محتملة.

أسباب ظهور تكيسات المبايض

يزداد احتمال الإصابة بتكيسات المِبيَض في الحالات التالية:

1-المشكلات الهرمونية

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تشمل هذه المشكلات أدوية الخصوبة التي تساعد على التبويض، مثل الكلوميفين أو الليتروزول (Femara).

الحمل و يظل الجريب الذي تكوَّن أثناء التبويض موجودًا أحيانًا في المِبيَض خلال فترة الحمل. وقد يزداد حجمه في بعض الحالات.

انتباذ بطانة الرحم. يمكن أن تلتصق بعض الأنسجة بالمبيض وتكوِّن كيسًا.

2-العدوى الشديدة في الحوض

في حال انتشار العدوى ووصولها إلى الـمبيضين، يمكن أن تُسبب تكوُّن التكيسات.

3-تكيسات المبيض السابقة

إذا كان تكوَّن لديكِ كيس على المبيض من قبل، فسيزداد احتمال تكوُّن المزيد من الأكياس. تكيُّسات المبايض ليست من الحالات الشائعة، ولكن قد تتسبب في حدوث مضاعفات لدى المصابات بها.

أسباب ظهور التكيسات الوظيفية

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على الجانب الآخر تنمو التكيسات الوظيفية في المبيضين كل شهر تكيسات صغيرة تُسمى "الجُريبات". وتفرز الجُريبات هرمونَي الإستروجين والبروجسترون، وتنفتح لإطلاق بويضة واحدة في وقت التبويض.

ويُعرف الجُريب الشهري الذي يستمر في النمو على أنه تكيّس وظيفي. وللتكيسات الوظيفية نوعان:

التكيس الجُريبي. تخرج بويضة في منتصف الدورة الشهرية تقريبًا من الجُريب الذي يحتويها. ثم تنتقل البويضة إلى قناة فالوب. ويبدأ التكيس الجُريبي عندما لا يتمزق الجُريب. وهذا يعني أنه لا يُطلق البويضة، ويستمر في النمو.

تكيس الجسم الأصفر. ينكمش الجُريب ويبدأ في إنتاج الإستروجين والبروجسترون، بعدما يُطلق البويضة التي بداخله. وهذان الهرمونان ضروريّان للحمل. وفي هذه المرحلة، يُسمى الجُريب "الجسم الأصفر". أحيانًا تنسد الفتحة التي خرجت منها البويضة. وتتراكم السوائل داخل الجسم الأصفر مسببة تكيّس.

ويُشار إلى أن التكيسات الوظيفية غير ضارة في العادة. فهي نادرًا ما تسبب الألم، وغالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون مدة تتراوح بين دورتين وثلاث دورات شهرية.

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أعراض تكيسات المبايض

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لا تسبب معظم تكيسات المبيض أي أعراض، وتختفي هذه التكيسات من تلقاء نفسها. ولكن يمكن أن يسبب التكيس الكبير في المبيض ما يلي:

ألم متقطع في الحوض وقد تشعر بألم خفيف أو حاد في منطقة أسفل السرة باتجاه جانب واحد.

الشعور بامتلاء أو ضغط أو ثقل في بطنك.

الانتفاخ.

التوقيت المناسب لزيارة الطبيب

على الجانب الآخر، اطلبي المساعدة الطبية العاجلة إذا ظهرت لديك الأعراض التالية:

ألم شديد ومفاجئ في البطن أو الحوض.

ألم مصحوب بالحمى أو القيء.

مؤشرات الصدمة وتشمل برودة الجلد ورطوبته، وسرعة التنفس، بالإضافة إلى الدوخة أو الضعف.

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مضاعفات ظهور تكيسات المبايض

تشمل المضاعفات ما يلي:

1-التواء المبيض

قد يتحرك المبيض من مكانه بسبب التكيُّسات كبيرة الحجم. ويؤدي ذلك إلى زيادة احتمال التعرّض لالتواء المبيض المصحوب بألم. وفي حالة حدوث ذلك، قد تعانين من ألم مفاجئ وشديد في الحوض وغثيان وقيء. كما يمكن أن يؤدي التواء المبيض إلى تقليل تدفق الدم إلى المبيض أو توقفه تمامًا.

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2-تمزُّق التكيُّسات

يمكن أن يسبب انفجار التكيُّس (تمزُّقه) ألمًا شديدًا ونزيفًا داخل الحوض. وكلما ازداد حجم التكيُّس، ازداد احتمال تمزُّقه.

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المصدر: مايوكلينك