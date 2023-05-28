كيفية استخدام الزنجبيل لانقاص الوزن

بيروت - نادين محمد - يشتهر الزنجبيل بفوائدة الصحية والجمالية وهو مكوّن طبيعي يدخل العديد من الوصفات والخلطات، ومنها وصفات خسارة الوزن والتخسيس.

وتنتج الأطعمة التي تحتوي على الزنجبيل العديد من التأثيرات الأيضية، التي تحارب السمنة وخسارة الوزن، فهو يحفز الشعور بالشبع، ويحرق السعرات الحرارية والدهون، لذا فإن الزنجبيل من أهم التوابل التي تعمل على التنحيف وخسارة الوزن.

تعتمد المرأة السعودية على الزنجبيل بشكل كبير، ليس فقط للمطبخ السعوي وتحضير أشهى المأكولات، بل من أجل خسارة الوزن وحرق الدهون.

سر استخدام السعوديات للزنجبيل

-تحسين عمل الجهاز الهضمي.



-تحسين عمليات الأيض.



-يعطي إحساساً بالشبع.

وصفات الزنجبيل للتخلص من الوزن الزائد

تمّ تحضيرهذه الوصفات مع مراعاة عدم استخدامه من قبل الأمهات الحوامل أو المرضعات اللواتي يقمن بإرضاع أطفالهن، إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، لضمان السلامة والأمان.

1.عمل شاي بالزنجبيل وشربه مرتين في اليوم، لزيادة حرق الطعام في الجهاز الهضمي.

2.بشر الزنجبيل ووضعه في زيت زيتون، ثم يوضع على النار حتى يأخذ اللون الذهبي، ثم يترك ليبرد وبعدها تقوم بتصفيته، وأخذ زيته هذا ووضعه أربع مرات في الأسبوع على المناطق المراد تنحيفها.

3.إضافة مبشور الزنجبيل إلى بعض أنواع السلطات؛ حيث يتم خلطه مع السلطة.

4.مضغ قطع من الزنجبيل الطازج قبل تناول الوجبات الأساسية بربع ساعة.

5.اخلطي مبشور الزنجبيل وضعي عليه الملح، ثم قومي بخلطهما جيداً، ثم ضعي عليه بعضاً من عصير الليمون، وتخلط الثلاثة جيداً، ثم قومي بتشكيله على هيئة أقراص، ثم يتم أخذ كل قرص أو قرصين قبل وجبة أي طعام؛ إذ يعمل على تقليل الشهية وزيادة عمليات الهضم، وبالتالي نقصان في الوزن.

6.بإمكانك عمل خلطة من العسل والزنجبيل عن طريق أخذ مقادير متساوية من الاثنين وخلطهما جيداً، ثم تناولي جزءاً من هذا الخليط بمعدل 3 مرات في اليوم، مما يسهل تنحيف الوزن بدرجة كبيرة.

ملاحظة من الجميلة: يستحسن استشارة اختصاصي قبل تطبيق أي من الوصفات

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