شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء يحذرون الحوامل والمرضعات من الإفراط فى شرب القهوة رغم فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروب القهوة من المشروبات الساخنة المحببة للأشخاص علي مستوى العالم، حيث يصل عشق هذا المشروب لدى البعض إلى درجة الإدمان، والقهوة بمختلف أنواعها تتمتع بالعديد من الفوائد منها تعزيز طاقتك، وتقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض السكر والاكتئاب، والحفاظ علي الوزن كما تساهم في ضبط التركيز العقلي.

وحذر الباحثون كل من الحوامل او المراضعات من شرب أكثر من فنجان من القهوة في اليوم، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthline.

فوائد القهوةالصحية 1. تحسن مستويات الطاقةتحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهو منشط للجهاز العصبي المركزي معروف بقدرته على محاربة التعب وزيادة مستويات الطاقة.

أفادت دراسة جديدة أن تناول الكافيين قبل وأثناء جولة الجولف تودي إلى تحسين الأداء وزيادة مستويات الطاقة .





2.تساهم في انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

توصلت بعض الأبحاث إلى أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل.

3. يمكن أن تدعم صحة الدماغتشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة قد تساعد في الحماية من بعض الاضطرابات التنكسية العصبية ، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

القهوة تساعد في الحفاظ على وظيفة خلايا بيتا في البنكرياس، المسئولة عن إنتاج الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم.

4.تحافظ علي الوزن الصحي

اشارت احدي الدراسات ان القهوة تستطيع تغيير تخزين الدهون ودعم صحة الأمعاء، وكلاهما قد يكون مفيدًا لإدارة الوزن.

وأن ارتفاع استهلاك القهوة يمكن أن يرتبط بانخفاض الدهون في الجسم، خاصة عند الرجال.

في دراسة أخرى، تم ربط زيادة تناول القهوة بانخفاض الدهون في الجسم لدى النساء.

5. يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالاكتئابوجدت بعض الدراسات أن شرب القهوة يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

كشفت احدي الدراسات أن شرب ما لا يقل عن أربعة أكواب من القهوة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بشكل ملحوظ ، مقارنة بشرب فنجان واحد فقط يوميا.

6. تقلل من خطر الإصابة بامراض الكبد

تشير الابحاث إلى أن القهوة يمكن أن تدعم صحة الكبد وتحمي من الأمراض.

وأكد الباحثون أن شرب أكثر من كوبين من القهوة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض معدلات تندب الكبد وسرطان الكبد لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد.

تظهر أبحاث أخرى أنه كلما شرب الناس المزيد من القهوة ، قلت مخاطر الوفاة بسبب أمراض الكبد . تم ربط شرب كوب واحد من القهوة يوميا بمخاطر أقل بنسبة 15٪ ، بينما ارتبط شرب أربعة أكواب يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكبد.

7. يدعم صحة القلبتظهر بعض الأبحاث أن شرب القهوة قد يفيد صحة القلب.كما أن شرب ثلاثة إلى خمسة فناجين من القهوة يوميا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.