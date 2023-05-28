شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة الغدة الدرقية.. 10 أعراض تحذيرية لهذه الحالة الطبية الطارئة غير العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرف عاصفة الغدة الدرقية أيضًا باسم أزمة التسمم الدرقي، وهي حالة طبية خطيرة تهدد الحياة حيث تطلق الغدة الدرقية كميات مفرطة من الهرمونات في مجرى الدم.

عادة ما تظهر هذه الحالة لدى الأفراد المصابين باضطراب الغدة الدرقية الموجود مسبقًا، مثل مرض جريفز، مرض جريفز هو اضطراب في المناعة الذاتية يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية وهو أكثر شيوعًا عند الإناث.

أعراض العواصف الدرقية

وفقًا لموقع "thehealthsite" تحدث عاصفة الغدة الدرقية بسبب الإفراز المفاجئ والمفرط لهرمون الغدة الدرقية في الدم، ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض الشديدة، قد تظهر عاصفة الغدة الدرقية مع ضربات قلب سريعة وغير منتظمة، وحمى شديدة، وتعرق غزير، وإرهاق شديد، وعدم القدرة على النوم، وقلق شديد وضعف.

قد يساهم ارتعاش اليدين وضعف العضلات في حدوث ضائقة جسدية عامة، قد يحدث فقدان الوزن غير المبرر على الرغم من الشهية الجيدة أو الإسهال أو القيء، ما يزيد من تدهور صحة الفرد.

عندما لا يتم علاج مشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تسبب أيضًا تغيرات في الحالة العقلية، مثل الارتباك أو الانفعالات، مما يجعل من الصعب التركيز أو التواصل بشكل متماسك، بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني المريض من ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، مما يستلزم عناية طبية فورية.

تتطلب عاصفة الغدة الدرقية عناية طبية فورية بسبب مضاعفاتها المحتملة مثل فشل الأعضاء وارتفاع معدل الوفيات إذا تركت دون علاج، لذلك، من الضروري فهم علامات وأعراض عاصفة الغدة الدرقية لتسهيل التشخيص والعلاج المبكر في الوقت المناسب.

الأسباب وعوامل الخطر

تشمل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى عاصفة الغدة الدرقية العدوى أو الجراحة أو التوقف عن تناول الأدوية المضادة للغدة الدرقية أو عدم الالتزام بها ، والإجهاد العاطفي أو البدني الشديد، وفرط نشاط الغدة الدرقية غير المعالج أو الذي يتم التحكم فيه بشكل سيء.

الأشخاص الذين خضعوا للعلاج باليود المشع أو لديهم تاريخ من جراحة الغدة الدرقية قد يكونون أيضًا في خطر متزايد. تتعرض الإناث أيضًا لخطر متزايد بسبب ارتفاع معدل انتشار اضطرابات المناعة الذاتية بينهن جنبًا إلى جنب مع التقلبات الهرمونية التي تحدث أثناء الدورة الشهرية.

عواقب العلاج غير المعالج أو المتأخر في عواصف الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي العلاج غير المعالج أو المتأخر لعاصفة الغدة الدرقية إلى مضاعفات تهدد الحياة، بما في ذلك قصور القلب وتكوين جلطات الدم والنوبات والارتباك والغيبوبة وما إلى ذلك.