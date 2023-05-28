شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الدماغ.. زيادة قوة دماغك مع هذه الأطعمة الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية الصحية لا تتعلق فقط بالحفاظ على الوزن وصحة القلب، يمكن لبعض الأطعمة أيضًا أن تعزز أداء الدماغ وتساعد على تجنب الخرف ومرض الزهايمر والقضايا الأخرى المرتبطة بالعمر.

تساعد بعض أنواع من الأطعمة في تدعيم صحة الدماغ، حيث يمكن أن تساعد الأطعمة المفيدة لدماغك في الحفاظ على صحة هذا العضو الحيوي ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وفقا لموقع " Thehealthsite"

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية هي مصادر وفيرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والدهون الصحية غير المشبعة التي تم ربطها بخفض مستويات بيتا أميلويد في الدم والوقاية من مرض الزهايمر.

يوصي خبراء الصحة بإضافة الأسماك الدهنية ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع إلى نظامك الغذائي للحصول على كميات وفيرة من الأحماض الدهنية وإعطاء دفعة هائلة لصحة دماغك.

الكافيين

وفقًا للبحث ، قد يساعد الكافيين أيضًا في ترسيخ الذكريات الجديدة.

الجوز

يعتبر الجوز مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات ويمكن أن تساعد في تحسين الذاكرة.

التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة التي تعطي دفعة كبيرة لقوة الدماغ. يمكن تناول التوت مثل الفراولة والتوت والعليق كفاكهة أو في السلطات أو حتى كعصائر صباحية على الإفطار، ويساعد في تحسين الذاكرة.

البروكلي

يحسن الذاكرة والحالة المعرفية.

خضروات خضراء

يمكن أن تساعد في إبطاء التدهور المعرفي.

كُركُم

يفيد الذاكرة ، ويخفف الاكتئاب ، ويساعد خلايا الدماغ الجديدة على النمو.

المكسرات

المكسرات هي واحدة من أكثر المصادر الصحية للعناصر الغذائية التي تساعد على تحسين علامات الصحة بشكل كبير، تشير الأبحاث إلى أن دمج المكسرات في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يحسن وظائف المخ ويقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كل من الأطفال في مرحلة النمو وكبار السن.

يتمتع الأشخاص الذين يتناولون المكسرات المليئة بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة وفيتامين E بذاكرة أكثر وضوحًا مقارنة بمن لا يتناولونها.