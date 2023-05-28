شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك 100 نوع مختلف من التهاب المفاصل، لكل منها مجموعة من الأسباب وعوامل الخطر الخاصة به وتشمل الأنواع الأكثر شيوعًا هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس، قد يكون تحديد سبب التهاب المفاصل أمرًا صعبًا نظرًا لأن عوامل متعددة ومتداخلة تساهم عادةً في تطوره.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth مع كل نوع من أنواع التهاب المفاصل الرئيسية، هناك أسباب وعوامل خطر مختلفة، ولكن هذه هي أكثر الأسباب التي تلعب دورًا في كثير من الأحيان.

- كبار السن

التقدم في السن عامل رئيسي في التهاب المفاصل حيث يصبح الغضروف هشًا بشكل متزايد بمرور الوقت ولديه قدرة أقل على إصلاح نفسه، و عادة ما يبدأ تطور التهاب المفاصل العظمي بين سن 40 و50، على الرغم من أنه يمكن أن يبدأ في وقت مبكر في أشكال أخرى من الاضطراب.

يمكن أن يصيب التهاب المفاصل أي عمر، بما في ذلك الأطفال في حين أن الأعراض أكثر شيوعًا عند كبار السن ، يجب تقييم الأعراض في جميع الفئات العمرية.

- إصابة

يمكن أن يتسبب تلف المفصل السابق في حدوث مخالفات في سطح المفصل الطبيعي الأملس من المؤكد أن الإصابة السابقة تلعب دورًا في تطور التهاب مفاصل الرسغ، حيث يمكن أن تتأثر بنية العظام والغضاريف المعقدة بسهولة عن طريق الصدمة أو الضغط .

- عدوى

تؤدي بعض أنواع العدوى حول المفصل، سواء كانت بكتيرية أو فيروسية، إلى تدهور الغضروف أو تكوين آفات جلدية تخترق المفصل والغشاء الزليلي، الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل (المفصل الإنتاني)، أو نوبات النقرس المتعددة ، أو عدوى المكورات العنقودية المتكررة حول المفصل، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل.

- عوامل المناعة الذاتية

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب والذئبة من بين أنواع التهاب المفاصل الالتهابي التي يهاجم فيها جهازك المناعي أنسجتك، سبب حدوث ذلك غير واضح وقد يرجع إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاستعداد الوراثي أو العدوى أو التعرض البيئي جهاز المناعة لديك حساس ويصنع أجسامًا مضادة تهاجم مفاصلك وأعضائك.

- علم الوراثة

يبدو أن علم الوراثة يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير أنواع معينة من التهاب المفاصل ، على الرغم من أن الارتباط لا يزال غير مفهوم تمامًا، يمكن أن يشير التاريخ العائلي إلى زيادة المخاطر اعتمادًا على نوع التهاب المفاصل المصاب على سبيل المثال ، ما يقرب من 40٪ من مرضى الصدفية أو التهاب المفاصل الصدفي لديهم أفراد من العائلة يعانون من إحدى هذه الحالات.

عوامل الخطر المتعلقة بنمط الحياة

هناك أشياء تفعلها يمكن أن تزيد من خطر إصابتك ببعض أشكال التهاب المفاصل وقد تؤدي إلى تفاقم تأثيرات الأنواع الأخرى الأهم من ذلك، أن الضغط الذي تضعه على مفاصلنا اليوم يمكن أن يؤدي إلى تطور التهاب المفاصل لاحقًا.

- البدانة

تعتبر السمنة عاملاً لأنها تساهم بشكل مباشر في الضغط على المفصل هذا ينطبق بشكل خاص على مفاصل الورك والركبة، حيث يكون للوزن الزائد تأثير مباشر ويسبب التهابًا يؤدي إلى تدهور أنسجة المفاصل تدريجيًا.

-المخاطر المهنية

يمكن أن تؤدي الوظائف والأنشطة التي تنطوي على عمل يدوي أو حركة متكررة إلى تلف المفاصل والتهاب المفاصل. على هذا النحو، غالبًا ما يتم وضع تدابير وقائية لتقليل الضرر الناجم عن رفع الأحمال الثقيلة والأنشطة التي تتطلب ثنيًا وتمديدًا مستمرين للمفصل حتى الحركات البسيطة المتكررة مثل سحب رافعة أو دفع عربة يمكن أن تتسبب في تدهور غضروف العظام والمفاصل على مدى سنوات.

- رياضات

يمكن أن يؤدي النشاط الرياضي عالي المستوى إلى التهاب المفاصل إذا كان ينطوي على تأثير قوي غير حاد أو يؤدي إلى تلف العظام أو المفاصل يحدث هذا في الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، ولكن أيضًا تلك التي تضع ضغطًا تأثيرًا مستمرًا على المفصل، مثل الجري لمسافات طويلة.

على الجانب الآخر، يمكن للتمارين المعتدلة والروتينية أن تقلل من أعراض التهاب المفاصل أو تطوره عن طريق تقوية الهيكل العضلي حول المفصل، ما يمنحه الدعم.

- التدخين

يزيد تدخين السجائر من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الحالة والتسبب في مشاكل طبية أخرى.

- أغذية وأدوية

في حالة النقرس، يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والأدوية إلى زيادة مستوى حمض البوليك ، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى حدوث نوبة النقرس ستحصل غالبًا على قائمة بما يجب تجنبه ، بما في ذلك البيرة والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين.