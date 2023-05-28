شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يعنيه الحصول على نسبة منخفضة من الهيموجلوبين في تقرير الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون التعب والضعف وضيق التنفس والدوخة نتيجة لفقر الدم، وهي حالة تحدث عندما ينتج جسمك كميات منخفضة من خلايا الدم الحمراء السليمة (كرات الدم الحمراء).

يمكن أن يؤدي ذلك إلى حرمان جسمك من الدم الغني بالأكسجين، ما قد يؤدي بدوره إلى حدوث مضاعفات، يُطلق على البروتين الحامل للأكسجين في كرات الدم الحمراء اسم الهيموجلوبين ، والذي من المرجح أن يكون منخفضًا إذا كنت مصابًا بفقر الدم. لكن هل تعلم ما الذي يسبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين في جسمك؟

ما هو الهيموجلوبين؟

وفقًا لموقع "healthline"، الهيموجلوبين هو بروتين موجود في كرات الدم الحمراء وهو مسئول عن حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم إلى كل خلية من الرئتين إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة، قد يساعد أيضًا في نقل ثاني أكسيد الكربون، وهو منتج نفايات من الأنسجة إلى الرئتين للتخلص منه.

يتكون الهيموجلوبين من سلاسل بروتينية تسمى جلوبين، كل منها مرتبط بجزيء الهيم، مجموعة الهيم تحتوي على الحديد الذي يسمح للهيموجلوبين بالارتباط بالأكسجين وإعطاء لونه الأحمر المميز.

يمكن أن يتسبب نقص كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين في الإصابة بفقر الدم ، والذي يمثل 40٪ من حالات الأطفال (6-59 شهرًا)، و37٪ من حالات النساء الحوامل، و30٪ من النساء في الفئة العمرية 15-49 عامًا في جميع أنحاء العالم

ما هو المعدل الطبيعي للهيموجلوبين لدى الرجال والنساء؟

المعدل الطبيعي للهيموجلوبين للبالغين هو كما يلي:

الرجال: 13.0 إلى 17.0 جم / ديسيلتر

للنساء: من 12.0 إلى 15.0 جم / ديسيلتر

يُعرَّف انخفاض تعداد الهيموجلوبين عمومًا بأنه أقل من 13.2 جم / ديسيلتر من الدم للرجال وأقل من 11.6 جم / ديسيلتر للنساء، يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين أعراضًا ، مثل التعب الشديد والضعف ، إلى جانب مشاكل في الجهاز التنفسي.

سبب انخفاض مستوى الهيموجلوبين

قد يكون سبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين عدة عوامل. وتشمل هذه:

نقص الحديد

نقص الفيتامينات، مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك ؛ هذه يمكن أن تضعف إنتاج كرات الدم الحمراء وتؤدي إلى فقر الدم

الأمراض المزمنة مثل أمراض الكلى المزمنة والسرطان

فقدان الدم

الاضطرابات الجينية مثل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي

اضطرابات نخاع العظام

طرق تحسين مستويات الهيموجلوبين في الجسم

اعتمادًا على سبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين في جسمك، يمكنك المضي قدمًا في خطة العلاج وشمل هذا

نظام غذائي غني بالحديد أو مكملات الحديد

مكملات فيتامين

تجنب مثبطات الحديد مثل الكالسيوم، الفيتات ، البوليفينول

تشخيص وعلاج الحالات الأساسية، مثل مرض الكلى أو مرض التهاب الأمعاء ، والتي قد تسبب فقر الدم

لا ينبغي الاستخفاف بتقرير الدم الذي يشير إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين، فيمكن أن يكون راجعا إلى عدة عوامل، وهذا هو السبب في أن استشارة مهنة الرعاية الصحية لها أهمية قصوى. كلما حصلت على التشخيص مبكرًا، كان من الأسهل علاج الحالات الأساسية في الوقت المناسب، ما يمنع حدوث المزيد من المضاعفات.