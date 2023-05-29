شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد تناول البطاطا الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطاطا الحلوة من الاطعمة المحببة لدي كثير من الاشخاص سوي الكبار او الصغار ،وتتميز البطاطا بفوائدها الصحية المتعددة والتي من بينها تعزيز صحة العين وتحسين القلب .وذلك وفقا لما نشره موقع Everydayhealth.

واكدت بعض الابحاث الحديثة ان البطاطا تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية منها كميات عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والألياف والمنجنيز.

فوائد تناول البطاطا :1. البطاطا الحلوة تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم.

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الألياف مقارنة بالبطاطا البيضاء ، مما قد يوفر مزيدًا من الاستقرار لجلوكوز الدم.

2. تحسن صحة العين

الجزر يمكن أن يعزز الرؤية الصحية ، لكنه ليس الخضار البرتقالي الوحيد الذي يتميز بذلك لكن البطاطا ايضا تتمتع بهذة الفائدة،نتيجة ما تحتويه من فيتامين أ.

3. تقلل من الالتهابات

تحتوي البطاطا علي عنصر بيتا كاروتين الذي قد يعزز الرؤية ،يساهم في تقليل الالتهاب. هذا لأن بيتا كاروتين مضاد للأكسدة ،مركب غذائي ينظف خلايا الجسم من الجذور الحرة المسببة للالتهابات.

4. البطاطا الحلوة يمكن أن تحسن الهضم

عندما تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال ، فمن الأفضل لك تناول البطاطا الحلوة،لانها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان ، مما يساعد على حركات الأمعاء ان تكون سهلة.هذا الشكل القابل للذوبان من الألياف يمتص الماء في القولون ، مما يخلق كتلة ويوفر علفًا لبكتيريا الأمعاء الجيدة ، كما تشير الأبحاث .

قد تكون البطاطا الحلوة الأرجواني مفيدة بشكل خاص للقضاء علي الإسهال.

5. تساعد البطاطا في حماية صحة القلب والأوعية الدموية

يمكن ان تدخل البطاطا ضمن نظام غذائي صحي سليم يفيد صحة القلب ،حيث تساعد البطاطا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب .

كما تساهم البطاطا في حصولك أيضًا على 9 في المائة من القيمة اليومية للبوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم من خلال مساعدة جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد والمساعدة على توسيع جدران الأوعية الدموية .

6. البطاطا تساهم في الحفاظ على الوزن.

البطاطا تساعد في الحفاظ علي وزن صحي مثالي لاحتواها العالي من الكربوهيدرات .

تناول البطاطا الحلوة بين الوجبات تعطيك شعورا بالشبع نتيجة احتواها علي الالياف الغذاىيةالتي تعزز من فقدان الوزن الزائد .