شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. موجة الحر تسبب مشاكل في الهضم اعرف 8 طرق لحماية معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر حرارة الصيف على مناعة الفرد وهضمه ، تقل مرونة الجهاز الهضمي وقدرته على الهضم ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل فقدان الشهية والإمساك وحرقة المعدة ومتلازمة القولون العصبي وأعراض الجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس أو الإنهاك الحراري ، وإليك بعض النصائح الخاصة بالنظام الغذائي ونمط الحياة في التغلب على الآثار الضارة المحتملة لموجات الحرارة على معدتك، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

نصائح لتحسين الهضم في الصيف 1.شرب الماء

خلال فصل الصيف، يعتبر الماء مهمًا لضمان عمل الجسم بسلاسة، يساعد شرب كمية كافية من الماء على موازنة فقدان سوائل الجسم في الحرارة بالإضافة إلى حل مشاكل الجهاز الهضمي عن طريق تحسين امتصاص العناصر الغذائية في بعض الأحيان، يكون التحول إلى ماء جوز الهند مفيدًا لأنه يسمح للجسم بمقاومة الحرارة الحارقة بشكل فعال.

2. أضف البروبيوتيك إلى نظامك الغذائي

تساعد إضافة البروبيوتيك مثل الزبادي إلى نظامك الغذائي خلال فصل الصيف في تسهيل عملية الهضم لأنها تحتوي على بكتيريا صديقة للأمعاء.

3. المحافظة على النشاط البدني بانتظام

يمكن أن يؤدي دمج التمارين أو النشاط البدني إلى تحسين الهضم والرفاهية العامة لأنه يقلل من مستويات التوتر .

4. تجنب الأطعمة المقلية

يساهم نوع الطعام وكميته بشكل كبير في عملية الهضم، خلال فصل الصيف، يساعد تناول كميات أخف من الطعام على فترات منتظمة في تسهيل عملية الهضم، من الجيد تجنب الأطعمة الدهنية أو الدهنية التي قد لا تكون سهلة الهضم ويمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ أو الحموضة.

5. الحفاظ على نظام غذائي متوازن

يمكن أن يسهم الطعام في تسهيل عملية الهضم أو يسبب صعوبات في صحة الجهاز الهضمي. ومن ثم فإن تناول الطعام المناسب أمر بالغ الأهمية خلال موسم الصيف، تساعد إضافة الفواكه الموسمية والخضروات مثل الطماطم والتفاح والبطيخ والخيار والأناناس في الترطيب والهضم المضطرب ، أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي لأنها يمكن أن تجعل عملية الهضم سلسة وسهلة.

6. تجنب منتجات الألبان أو القهوة

الحليب لديه القدرة على تسخين الجسم مما يسبب مشاكل في الهضم وبالتالي يجب أن تكون منتجات الألبان مثل الزبدة والآيس كريم والجبن محدودة في موسم الصيف، بصرف النظر عن منتجات الألبان ، يمكن أن تؤدي القهوة والمشروبات الغازية الأخرى إلى تهيج المعدة لأن هذه المنتجات تسبب الجفاف .

7. الابتعاد عن الأطعمة الحارة أو الزيتية

تنتج الأطعمة الحارة حرارة قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي لأنها تسبب الحموضة والانتفاخ والتهاب المعدة في بعض الحالات، في فصل الصيف، يُنصح بالابتعاد عن الأطعمة الحارة والدهنية لتجنب الضائقة البطنية.

8. تناول وجبات متكررة

بصرف النظر عن تناول الأطعمة الحارة والمقلية والوجبات السريعة ، فإن الإفراط في تناول الطعام يعد أيضًا سببًا رئيسيًا لعسر الهضم في الصيف، يفضل دائمًا تناول وجبات متكررة خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي. سيقلل الضغط على معدتك ويسهل عملية الهضم، ركز أيضًا على تناول الأطعمة الخفيفة.