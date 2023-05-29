شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتقليل تأثير الغدة الدرقية على صحة الأمعاء.. منها تقليل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الغدة الدرقية غدة مهمة في الجسم، وهي مسؤولة عن إنتاج هرمون الغدة الدرقية الحيوي، يلعب هذا الهرمون دورًا رئيسيًا في العديد من وظائف الجسم الأساسية مثل التمثيل الغذائي والنمو، يؤدي عدم وجود ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية أو الإفراط إلى الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، ما يزيد من مخاطر الإصابة بالجوانب الصحية الأخرى، بما في ذلك الحيض ومشاكل الجهاز الهضمي وصحة القلب والأوعية الدموية، وإليك ما تريد معرفته عن ارتباط صحة الغدة الدرقية بالأمعاء، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

هل يمكن أن تسبب مشاكل الغدة الدرقية مشاكل في الجهاز الهضمي؟

أكد الدكتور أميت ميجلاني، مدير ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي ، المستشفى الآسيوي بالهند ، أن الغدة الدرقية يمكن تسبب بالفعل مشاكل في الجهاز الهضمي، تلعب الغدة الدرقية دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الجسم المختلفة ، بما في ذلك التمثيل الغذائي والهضم، عندما تفرز الغدة الدرقية هرمونات بكميات زائدة (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو كميات غير كافية (قصور الغدة الدرقية)، يمكن أن يؤثر ذلك على الجهاز الهضمي ويؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

ما هي الأعراض الصحية لأمراض الغدة الدرقية؟

في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية ، قد يعاني المرضى من زيادة في حركة الأمعاء أو الإسهال ، والذي يمكن أن يكون مائيًا ومتكررًا، قد يكون لديهم أيضًا زيادة في الشهية وفقدان غير مقصود للوزن في البطن.

على العكس من ذلك، يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية ، الإمساك والانتفاخ وانخفاض الشهية، قد يعاني بعض الأفراد أيضًا من عدم الراحة في البطن أو عسر الهضم.

نصائح لإدارة مشاكل الأمعاء الصحية الناتجة عن الغدة الدرقية 1. الحفاظ على نظام غذائي متوازن

تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على عدد كافٍ من الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، هذا يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك وتنظيم حركات الأمعاء.

2. ابق رطبًا

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم لمنع الجفاف وتعزيز الهضم الصحي.

3. مراقبة تناول اليود

يعتبر اليود ضروريًا لوظيفة الغدة الدرقية ، ولكن الإفراط في تناوله أو عدم كفاية تناوله يمكن أن يؤثر على صحة الغدة الدرقية، استشر طبيبك أو اختصاصي تغذية لتحديد مستويات اليود المناسبة لحالتك الخاصة.

4. تناول وجبات صغيرة ومتكررة

يمكن أن يؤدي تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة إلى تخفيف الانزعاج الهضمي ومنع الانتفاخ.

5. إدارة مستويات التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم مشاكل الغدة الدرقية والأمعاء، انخرط في أنشطة للحد من التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو ممارسة الهوايات التي تستمتع بها.

6. اتبع العلاج الموصوف لك

من الأهمية بمكان الالتزام بأدوية الغدة الدرقية وخطة العلاج الموصوفة لك على النحو الموصى به من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، يساعد ذلك على استقرار مستويات هرمون الغدة الدرقية ، مما قد يخفف من أعراض الجهاز الهضمي بمرور الوقت.