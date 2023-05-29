ما هي متلازمة الشخص المتيبس التي تعاني منها سيلين ديون

بيروت - نادين محمد - بعد إعلان المغنية الشهيرة سيلين ديون في تدوينة على حسابها عبر حساب"إنستغرام"، “يؤسفني أن أخيب ظنكم جميعاً مجدداً”، وأنها تعاني من مشكلة صحية قد تؤثر على قدرتها على القيام بأداء حفلاتها، وقالت إنه تم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر، يسمى متلازمة الشخص المتيبس، فما هي متلازمة الشخص المتيبس؟ وأهم أعراض وأسباب الإصابة.

ما هي متلازمة الشخص المتيبس؟

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يصيب هذا المرض شخصاً واحداً في المليون، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يصيب الجهاز العصبي، وغالبًا ما يؤدي إلى تصلب عضلي تدريجي وشديد وتشنجات في الأطراف السفلية والظهر، ويمكن أن يؤثر أيضًا على مناطق أخرى من الجسم.

يقول الدكتور أندرو ماكيون، طبيب أعصاب Mayo Clinic وخبير في أمراض المناعة الذاتية واضطرابات الحركة: "يمكن أن يؤثر هذا الاضطراب العصبي على أي شخص في أي عمر".

يعد "الأكثر شيوعًا، إصابته للنساء، في عمر الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي. أكثر من 50٪ من المرضى يعانون من أمراض المناعة الذاتية غير العصبية، مثل مرض السكري من النوع الأول أو مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي".

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أعراض متلازمة الشخص المتيبس

قد تشمل أعراض متلازمة الشخص المتيبس التشنجات، ويقول الدكتور ماكيون إنه اضطراب نادر، وغالبًا ما يتم تشخيصه بشكل خاطئ، وغالبًا ما تبدأ متلازمة الشخص المتيبس بصلابة في الجذع والبطن، والتي يمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى الساقين والذراعين والوجه.

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في البداية، قد يكون هذا الانخفاض في الحركة نادرًا، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يصبح ثابتًا، مما يجعل البعض يمشون منحنين قليلاً أو يفقدون القدرة على المشي تمامًا. يمكن أيضًا أن يعانوا من تشنجات عضلية مؤلمة أو وجع مستمر.

يمكن أن تتراوح مدة التشنجات في أي مكان من ثوانٍ إلى ساعات، ويمكن أن تكون شديدة لدرجة أنها تؤدي إلى كسر العظام أو سقوط المرضى.

يمكن أن تحدث التشنجات العضلية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل البيئية، مثل الضوضاء العالية ودرجات الحرارة الباردة والضغط العاطفي. ويمكن أن يؤدي وجود الألم المزمن أيضًا إلى إصابة بعض المرضى بالقلق والاكتئاب والرهاب من الخروج، أو تجربة أنشطة جديدة.

تشخيص متلازمة الشخص المتيبس

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يقول الدكتور ماكيون: "يمكن أن يتم تشخيص متلازمة الشخص المتصلب بشكل خاطئ على أنها آلام الظهر العامة أو التشخيص النفسي، أو الإفراط في التشخيص".

ويقول إن المرضى الذين يعانون من الألم العضلي الليفي أو اضطرابات الألم الأولية الأخرى، أو أمراض الحبل الشوكي أو متغيرات التصلب الجانبي الضموري (ALS) يتم تشخيصهم مبدئيًا في بعض الأحيان بمتلازمة الشخص المتيبس.

قد يحتاج المرضى إلى اختبار لاضطرابات حركة المناعة الذاتية. قد يكون سبب اضطراب الحركة هو جهاز المناعة في الجسم، والذي يهدف إلى محاربة العدوى ومهاجمة الدماغ فجأة، وبمجرد تشخيص اضطراب حركة المناعة الذاتية يمكن علاجها في كثير من الأحيان.

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يمكن تشخيص متلازمة الشخص المتيبس بمجموعة من الاختبارات وهي كالتالي:

اختبار الفيزيولوجيا الكهربية واختبار الأجسام المضادة في المصل أو السائل الدماغي النخاعي، وكلاهما يساعدان في إجراء التشخيص الصحيح.

على الجانب الآخر يمكن اختبار المرضى الذين يعانون من أعراض ذات صلة بالاضطراب من خلال تقييم اضطرابات طيف الشخص المتصلب أو اختبار مستقبلات الجليسين المستقل، وهو مؤشر حيوي آخر غالبًا ما يوجد في المرضى الذين يعانون من اضطرابات طيف الشخص المتصلب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم أخصائيو الرعاية الصحية تقييم اضطراب الحركة لتقييم المؤشرات الحيوية الإضافية للمرضى الذين يعانون من اضطرابات حركية بوساطة مناعية أخرى.

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المصدر : مايوكلينك