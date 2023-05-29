تأخر الدورة الشهرية لغير الحمل ماهي الأسباب؟

بيروت - نادين محمد - تاخر الدورة الشهرية ليس دليل مؤكد على حدوث الحمل ولكن هناك العديد من الاسباب التى تؤدى الى تأخر الدورة الشهرية لأسباب غير الحمل، ومن المعروف ان الوقت الطبيعي لحدوث الدورة الشهرية كل ٢٨ يوما، لذا دعينا نتعرف من خلال هذا المقال على اسباب تأخر الدورة الشهرية لغير الحمل .

أسباب تاخر الدورة الشهرية لغير الحمل:

(الصورة من موقع pixabay)

تكيسات المبيض

الإصابة بتكيس المبايض يجعل الجسم ينتج هرمون الأندروجين وهو هرمون الذكورة، مما يتسبب فى حدوث خلل هرموني في جسم المرأة، وبالتالي يؤخر موعد الدورة الشهرية عن موعدها المحدد.

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بعض الامراض

ترتبط الدورة الشهرية بالهرمونات، إذا حدث أي خلل أو تغيرات تؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية عن موعدها المحدد، والاصابه بأمراض معينه مثل السكر والاضطرابات الهضمية فذلك يسبب خلل في نظام الإباضة.

حبوب منع الحمل

(الصورة من موقع pixabay)

تحتوي حبوب منع الحمل على هرمون الإستروجين و هرمون البروجيسترون، وتلعب هذه الهرمونات دورا كبيرا فى تأخر موعد الدورة الشهرية، حيث يمنعا المبيض من إطلاق البويضات ويحدث خلل وقد يستمر تأخرها الى ٦ شهور.

سن اليأس

عند اقتراب المرأة من سن اليأس او دخولها في هذه المرحلة يسبب خلل فى الهرمونات ويحدث انخفاض فى معدل إنتاج البويضات في جسم المرأة، وبالتالي تأتي الدورة الشهرية في الفترة الأخيرة بشكل متقطع على فترات وبعد ذلك تنقطع تماما عن النزول.

انخفاض الوزن

اثبتت الدراسات أن السيدات اللاتي يتعرضن لانخفاض الوزن نتيجة التعرض لفقدان الشهية واضطرابات الطعام، أيضًا يؤدي ذلك لتأخير الدورة الشهرية لديهن.

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التوتر

(الصورة من موقع pixabay)

يعتبر التوتر والإرهاق من اكثر الأمور التى تتعلق بتأخر الدورة الشهرية، والسبب ان الإرهاق والتوتر يلعبان بشكل كبير على الهرمونات في جسم المرأة، ويصل ذلك التأثير إلى الدماغ وهذا ما يؤثر على الدورة الشهرية بشكل كبير، ويجعلها تتأخر عن موعدها الأصلي عند المرأة، لذا فان الضغط العصبي قد يصيب الجسم بالبدانة أو النحافة اللذان يؤثران على إنتظام الدورة الشهرية.

الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هى المسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وفى حالة حدوث خلل فى عملية التمثيل الغذائي يؤثر على ذلك على الهرمونات وبالتالي تاخر موعد الدورة الشهرية

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