شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ألم المعدة بعد الأكل مباشرة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عسر الهضم والإفراط في تناول الطعام وعدم تحمل الطعام وحصى المرارة من الأسباب الشائعة لآلام الجزء العلوي من المعدة بعد الأكل ، والمعروفة باسم ألم ما بعد الأكل، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth عادة لا يكون الشعور بألم ما بعد الأكل مصدر قلق لكن من الجيد التحدث مع مقدم الرعاية الصحية إذا كانت معدتك تؤلمك غالبًا بعد تناول الطعام ، فقد يكون ذلك من أعراض العديد من اضطرابات الجهاز الهضمي التي تتطلب العلاج، و قد يتطلب الألم الشديد رعاية طبية فورية.

بعض الأسباب الشائعة لهذا النوع من الألم :-الأكل كثيرًا أو سريعًا جدًا

يمكن أن تحتوي المعدة "المتوسطة" على كوب أو كوبين من الطعام فقط و غالبًا ما تبدأ المشكلة عندما يحاول الأشخاص تجاوز هذه السعة يجب أن تتمدد المعدة لإفساح المجال للطعام الإضافي ، مما قد يسبب عدم الراحة أو الألم.

قد يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة والذي غالبًا ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام إلى ابتلاع المزيد من الهواء ، مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات.

-عسر الهضم

يطلق على الألم أو الحرقة في منتصف الجزء العلوي من البطن ألم شرسوفي أو عسر الهضم—ما قد يكون معروفًا بشكل أفضل بعسر الهضم. يصيب حوالي 25٪ من الأمريكيين كل عام. 3





قد يسبب عسر الهضم ما يلي:

-الشعور بالشبع في وقت مبكر من الوجبة

-الانتفاخ

-غثيان

من المرجح أن تعاني من هذه الأعراض إذا كنت:

-شرب الكثير من القهوة

-تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم

-تفضل الأطعمة الدهنية أو الحارة أو الدهنية أو تلك التي تحتوي على الكثير من الأحماض (مثل البرتقال والطماطم)

-التوتر

إذا كان عسر الهضم مزمنًا ولا يمكن العثور على سبب محدد ، فقد يكون لديك ما يسمى بعسر الهضم الوظيفي هذا يعني أنه لا توجد مشكلة هيكلية أو مرض واضح ، لكن الجهاز الهضمي لا يعمل بشكل طبيعي ، مما يتسبب في ظهور أعراض مستمرة.

-عدم تحمل الطعام والحساسية

كثير من الناس يخلطون بين الحساسية الغذائية وعدم تحمل الطعام هذا إلى حد كبير لأن بعض الأعراض- تقلصات المعدة والإسهال والقيء - يمكن أن تكون متشابهة.

ينتج عدم تحمل الطعام عن عدم قدرة الجسم على هضم مكون معين في الطعام. على سبيل المثال ، يؤدي نقص إنزيم اللاكتاز إلى عدم تحمل اللاكتوز أو مشاكل في منتجات الألبان في هذه الحالة ، يمكن أن يساعد تناول كميات صغيرة أو منتج خالٍ من اللاكتوز في منع آلام البطن.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام تجنب بعض الأطعمة أو المكونات تمامًا لأنها يمكن أن تؤدي إلى استجابة مناعية غير طبيعية ، والتي في بعض الحالات ، يمكن أن تكون مهددة للحياة. الحساسية تجاه البيض والحليب والفول السوداني والمحار والقمح هي الأكثر شيوعًا .

قد تكون لديك شكوك حول عدم تحمل أو حساسية وقد تكون على حق ولكن حدد موعدًا مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حتى يتمكن من تأكيد حدسك.

لا يمكن أن يساعدك التشخيص الرسمي فقط على التنقل بشكل أفضل في وقت الوجبات حتى تشعر أنك في أفضل حالاتك ، ولكن في حالة الحساسية ، يمكن أن يتيح لك الوصول إلى الإبينفرين - علاج طارئ يمكنك استخدامه في حالة حدوث رد فعل شديد.

-ارتجاع مَعدي مريئي

معدي مريئيمرض الارتجاع (GERD) هو حالة صحية يتدفق فيها الحمض من المعدة إلى المريء ، وهو الأنبوب الذي يؤدي إلى فمك.





أسباب ارتجاع المريء:

-حرق في المريء ( حرقة في المعدة )

-ألم عند البلع

-تذوق الطعام الحمضي أو غير المهضوم في الحلق أو الفم

-يعاني العديد من الأشخاص من أعراض الارتجاع من وقت لآخر يعاني الأشخاص المصابون بالارتجاع المعدي المريئي من الأعراض بانتظام.

-يمكن أن يتسبب الحمض في تلف المريء ، لذلك من الجيد التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء كثيرًا.

-متلازمة القولون المتهيّج

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة صحية يعاني فيها الأشخاص من ألم بطني مستمر في الواقع ، ثلاثة من الأنواع الأكثر شيوعًا من متلازمة القولون العصبي تنطوي على عدم ارتياح في البطن ، إلى جانب أعراض أخرى:

-في الغالب الإسهال وعدم الراحة في البطن

-معظمها إمساك وانزعاج في البطن

اعتمادًا على الشخص ، يمكن وصف الانزعاج بشكل أكثر دقة بالانتفاخ أو الحرقان أو التشنج أو الانتفاخ أو الامتلاء أو الألم الحاد يعد الطعام والإجهاد والإمساك والإسهال من العوامل المحتمَلة.

يمكن أن يحدث الألم الناتج عن القولون العصبي في الأجزاء العلوية والمتوسطة والسفلية من البطن يمكن أن ينتشر أيضًا إلى الأجزاء العلوية من الجذع ما يصل إلى 30 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم يعانون أيضًا من القولون العصبي.

-حصى في المرارة

حصوات المرارة عبارة عن رواسب صغيرة صلبة شبيهة بالبلورات يمكن أن تتشكل في المرارة أو القنوات الصفراوية (هياكل أنبوبية داخل الكبد ويمكن أن تحدث عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول في الصفراء ، أو تعمل المرارة بشكل غير طبيعي ، أو لأسباب أخرى .