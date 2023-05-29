شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لتناول الكركم الأبيض بانتظام.. منها تقليل الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم الأبيض له رائحة مميزة وغالبًا ما يستخدم في الأدوية ومستحضرات التجميل والطهي، ينتمي إلى نفس عائلة الزنجبيل والكركم ولكن له رائحة مميزة، يُستخدم الكركم الأبيض كتوابل مجففة ، مما يجعله متعدد الاستخدامات، يمكن دمجه بسهولة في نظامك الغذائي بأشكال مختلفة مثل الشاي أو الكبسولات أو المساحيق ، ويمكن استخدامه في الطهي ،وإليك بعض فوائد تناول هذا الجذر الصحي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

5 أسباب تجعلك تستهلك الكركم الأبيض بانتظام: 1. مضاد للالتهابات

يساعد الكركم الأبيض الجسم على التخلص من المواد السامة والسوائل الزائدة في المفاصل ، ويفيد المصابين بالروماتيزم والتهاب المفاصل، الآثار المفيدة للعنصر النشط الكركومينول هي التي تمنحه خصائص مسكنة وشفاء للجروح، بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تعافي الجروح ومشاكل الجلد الأخرى، يحتوي الكركم الأبيض على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهاب ، خاصةً في حالات مثل التهاب المفاصل والربو وغيرها من الحالات المتعلقة بالالتهاب.

2. خصائص الجهاز الهضمي

يستخدم الكركم الأبيض على نطاق واسع لعلاج مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي وتعزيز صحة الأمعاء، المغص ، وعسر الهضم ، وانخفاض الشهية ، وانتشار الديدان ، والغازات ، والإمساك ، والتشنجات ، كلها حالات يمكن أن يساعد فيها العشب وزيته العطري، كما يتمتع كلاهما بصفات طبية قوية، إلى جانب هذه الفوائد ، فإنه يعمل أيضًا كمعالج طبيعي للوقاية من القرحة الناتجة عن الإجهاد، يساعد الاستهلاك المنتظم للكركم الأبيض في إفراز إنزيمات الجهاز الهضمي التي تساعد في هضم الطعام بشكل صحيح.

3. خصائص مضادة للسرطان

يحتوي الكركم الأبيض على الكركمين ، والذي يعتقد أن له خصائص مضادة للسرطان، يساعد في علاج ومنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم لعدة قرون ، استخدم الكركم الأبيض لعلاج السرطان، تعود فوائد الكركم الأبيض المضادة للسرطان إلى الكركوزيدواليد، ثبت أن مستخلص ماء الكركم الأبيض مفيد في تجنب السرطانات مثل سرطان الثدي والمبيض والمعدة وأنواع أخرى من السرطان.

4. خصائص مضادة للأكسدة

إن وفرة مضادات الأكسدة في الكركم الأبيض تمنع تطور الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي في الخلايا السليمة. يعمل الكركومينول ، وهو جزيء كيميائي ، كمضاد للحساسية عن طريق منع إنتاج المواد التي تسبب الحساسية وتوقظ جهاز المناعة.

5. العناية بالبشرة والشعر

تساعد هذه المادة الرائعة في علاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبقع الداكنة ويمكن أن تؤخر ظهور الشيخوخة، تُعزز معاجين الكركم الأبيض موضعياً على الجروح التئام أسرع، هو مكون طبيعي للعناية بالبشرة يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والندوب والعيوب وما إلى ذلك ، كما أنه يساعد في الحفاظ على شعر صحي عن طريق منع تساقط الشعر وتعزيز نموه