شكرا لقرائتكم خبر عن ما نطاق السكر الطبيعي في الدم حسب العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن يكون مستوى السكر في الدم الصحي لأي شخص في الصباح ، بغض النظر عن العمر والجنس ، أقل من 100 مجم / ديسيلتر. ومع ذلك ، نظرًا لأن التاريخ الصحي لكل شخص ووظيفة الجسم فريدة من نوعها ، فقد يختلف مستوى السكر في الدم وفقًا لنظامهم الغذائي وأدويتهم وعوامل أخرى، وفقا لما نشره موقع healthifyme

مستويات السكر في الدم

يمكن أن تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة أو منخفضة أو طبيعية بناءً على عوامل متعددة ، بما في ذلك العمر والجنس والاستعداد أو التاريخ العائلي لمرض السكري.

يتراوح مستوى السكر الطبيعي بين 90 و 100 مجم / ديسيلتر. ومع ذلك ، غالبًا ما تتقلب القراءة أثناء النهار والليل. لكن في بعض الأحيان ، تكون مستويات السكر في الدم المرتفعة أو المنخفضة علامات على وجود حالات صحية تتطلب عناية طبية.

في مثل هذه الحالات ، تعد مراقبة نسبة السكر في الدم ضرورية لمراقبة التقلبات في مستويات الجلوكوز في الدم التي تحدث استجابةً للنظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية والعمليات المرضية.

مستويات السكر في الدم الطبيعية حسب العمر

يمكنك حساب مستويات السكر في الدم في أوقات مختلفة. على سبيل المثال ، يمكنك اختباره أثناء الصيام أو بعد عدم تناول الطعام لأكثر من 8 ساعات. ذلك لأن نسبة السكر في الدم تميل إلى التقلب أثناء النهار لأسباب لا حصر لها ، خاصة بعد الأكل.

مجموعة السكر في الدم المثالية للبالغين (20 سنة فما فوق)

وقت اليوم مستوى الجلوكوز في الدم

1-2 ساعة بعد الوجبة أقل من 180 مجم / ديسيلتر

صيام أقل من 100 مجم / ديسيلتر

وقت النوم 100-140 مجم / ديسيلتر

نطاق السكر الطبيعي في الدم للنساء فوق 60 عامًا غير المصابات بداء السكري

نوع الاختبار مستوى الجلوكوز في الدم

صيام 90-150 مجم / ديسيلتر

ساعتين بعد الوجبة أقل من 180 مجم / ديسيلتر

تعتبر قراءة سكر الدم الأعلى من 180 مجم / ديسيلتر أو أعلى من النطاق الصحي الموصوف لك أمرًا خطيرًا. إذا كانت قراءة السكر في الدم لديك أعلى من 300 مجم / ديسيلتر ، فاطلب المساعدة الطبية على الفور للحصول على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق أكثر أمانًا.

تختلف مستويات السكر في الدم الطبيعية المستهدفة من شخص لآخر. سيأخذ طبيبك في الاعتبار عوامل مثل عمرك ووزنك وتاريخك الطبي والأدوية التي تتناولها ونمط حياتك لتقييم مستوى السكر في الدم الصحي المستهدف لك. ومع ذلك ، فإن مستوى السكر في الدم الطبيعي يتراوح ما بين 80 و 110 ملجم / ديسيلتر قبل أن تتناول أي شيء أو تشربه.

العوامل المؤثرة على سكر الدم

ستؤثر كل خيارات نمط الحياة تقريبًا على مستوى السكر في الدم. البعض منهم ،

تؤثر التمارين الرياضية القاسية على حساسية الأنسولين ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم لمدة تصل إلى 48 ساعة.

يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمون الكورتيزول ، والذي يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم.

بعض الأدوية مثل الستاتين ومدرات البول ترفع مستويات السكر في الدم .

النظام الغذائي له أيضًا تأثير محتمل على نسبة السكر في الدم. يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى ارتفاع نسبة السكر ، بينما يزيد البروتين تدريجيًا من النطاق.

يزيد الجفاف أيضًا من مستويات الجلوكوز بسبب قلة تركيز الماء في الجسم.

نصائح للحفاظ على مستوى السكر الطبيعي في الدم

السيطرة على الجلوكوز مهمة للغاية لمرضى السكري. تشير الدراسات إلى أن مرض السكري مع الارتفاع المستمر في مستوى السكر في الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والفشل الكلوي وتلف الأعصاب ومشاكل الرؤية والمزيد.

سيساعد التحكم في سكر الدم على تجنب هذه المضاعفات. فيما يلي بعض النصائح حول نمط الحياة التي يجب اتباعها والتي ستساعدك في التحكم في مستوى السكر في الدم.

استهلك أطعمة كاملة غير معالجة قليلة الكربوهيدرات للسيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم في الجسم.

قم بتضمين 150 دقيقة على الأقل من التمارين أسبوعيًا إذا لم تكن لديك قيود طبية.

حافظ على رطوبتك دائمًا ، مما سيساعد جسمك على التخلص من الكميات الزائدة من الجلوكوز عن طريق البول.

تناول الأنسولين والأدوية الأخرى وفقًا لتعليمات أخصائيي الرعاية الصحية لتجنب أي ارتفاع مفاجئ أو انخفاض في مستوى الجلوكوز في الدم.