شكرا لقرائتكم خبر عن خليه يلعب بأمان.. 15 نصيحة صيفية لحماية طفلك من موجة الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضاء الوقت بالخارج من أهم الأشياء التي يستمتع بها الأطفال ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة يجد الآباء صعوبة في السماح لأطفالهم بقضاء الكثير من الوقت تحت أشعة الشمس الحارقة، تجنبًا للإصابة بضربة الشمس والجفاف، وإليك أهم النصائح للحفاظ على سلامة طفلك أثناء ممارسته للأنشطة الخارجية في الصيف، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

إليك بعض النصائح للحفاظ على سلامة طفلك

- حاول القيام بالأنشطة في الهواء الطلق إما في الصباح الباكر أو في المساء عندما لا يكون الجو حارًا جدًا.

- تجنب القيام بأي أنشطة خارجية في فترة ما بعد الظهر من الساعة 11.45 صباحًا حتى الساعة 4.30 مساءً.

- حافظ على رطوبة طفلك بشكل كافٍ خلال النهار.

- تجنب المشروبات الباردة ، والمشروبات الغازية ، والعصائر المعبأة لأنها كلها مليئة بالسكر وقد تؤدي إلى السمنة.

- احمل معك مياه الشرب عند الخروج أثناء النهار، اجعل حمل الماء معك دائمًا عادة.

- ضع الكريم الواقي من الشمس قبل 15 دقيقة من مغادرة المنزل، ضع واقي الشمس ليس فقط على الوجه ولكن أيضًا على الرقبة واليدين والأجزاء المكشوفة الأخرى من الجسم.

- اجعلهم يرتدون قبعة أو يغطون الرأس بغطاء قطني ، وكذلك نظارات داكنة لقطع الوهج.

- يمكنك تنظيم وجبات غداء صغيرة في المنزل مع ألعاب داخلية لإبقاء الأطفال مشغولين، إن القيام بمثل هذه الأنشطة مرة واحدة في الأسبوع يحفزهم على مدار الأسبوع.

- يمكن الاستفادة من هذا الوقت بشكل فعال للتواصل مع طفلك، شجعهم على القيام بالأعمال المنزلية الصغيرة ومساعدتك.

- يمكن قضاء فترات الصباح والمساء المبكرة في الأنشطة الخارجية مثل السباحة والركض وركوب الدراجات أو ممارسة أي رياضة ميدانية.

- تجنب إعطائهم الوجبات عالية السعرات الحرارية لأنها صعبة الهضم، تناول وجبات غنية بالألياف منخفضة السعرات الحرارية.

- ارتداء ملابس قطنية خفيفة تمتص العرق جيدًا، تجنب الملابس الاصطناعية التي لا تسمح بالتهوية وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر.

- ارتداء ملابس فاتحة اللون لأنها تعكس الحرارة بدلاً من الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة.

- من الضروري الاستحمام مرتين على الأقل في اليوم.

- يساعد الاستحمام على تقليل درجة حرارة الجسم الأساسية ويمنع ضربة الشمس.