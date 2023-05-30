شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الشمس وقت الذروة تؤثر سلبيا على البشرة.. اعرف مقدار التعرض الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضوء الشمس مفيد لبشرتنا وكمية معينة ضرورية لصحتها وصحة الجسم، من ناحية أخرى ، يمكن أن يكون التعرض لأشعة الشمس سيئًا أيضًا ويؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشكلات بما في ذلك السرطان، إذن كيف نحصل على القدر المناسب من أشعة الشمس كل يوم حتى لا نحصل إلا على فوائدها وليس الآثار الجانبية؟

درس الباحثون وفقا لموقع " healthsite"، الفوائد والآثار الجانبية لأشعة الشمس على مدار المائة عام الماضية أو نحو ذلك، واستنتجوا أن الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من أشعة الشمس لها تأثيرات إيجابية وسلبية على صحة الإنسان.

على مر السنين ، بسبب التغيرات في المناخ واستنفاد طبقة الأوزون، كان اهتمامنا وتركيزنا ينصب فقط على الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية. صحيح أن الأمراض الجلدية قد ازدادت كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب هذا السبب بالذات، هناك مخاطر صحية تتمثل في عدم الحصول على ما يكفي من ضوء الشمس أيضًا، لذلك ، نحن هنا أيضًا لتذكير القراء بأن التعرض المعتدل يمكن أن يفيد أيضًا حالات جلدية معينة وهذا ما صرح به الخبراء.

كيف تؤثر أشعة الشمس على ظروف الجلد

التعرض المعتدل لأشعة الشمس جيد جدًا لأمراض الجلد مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب واليرقان، بالنسبة للأكزيما ، يمكن لضوء الشمس أن يخفف الأعراض عن طريق تحفيز إطلاق مركب في بشرتنا، حيث يعمل هذا المركب على تخفيف الالتهابات في الجلد والتي تعتبر السبب الرئيسي للإكزيما.

بالنسبة لحالات المناعة الذاتية مثل الصدفية ، فإن أشعة UVB مفيدة لعلاج الأعراض، فهى تساعد في تقليل المعدل السريع لنمو الجلد وتساقطه مما يؤدي إلى ظهور بقع الصدفية.

بالنسبة لمشاكل حب الشباب على الجلد، يقول الخبراء أن أشعة الشمس يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها، في البداية ، قد يساعد في تقليل حب الشباب ولكنه يقلل من إفراز الدهون في الجلد، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور حب الشباب أكثر، يوصي الخبراء بضرورة استشارة الطبيب بخصوص هذا الأمر.

كيف تؤثر أشعة الشمس على التئام الجروح؟

وفقًا لبحث نُشر في المكتبة الوطنية للطب، قد يفيد التعرض للأشعة فوق البنفسجية في التئام الجروح واستعادة توازن الجلد، ومع ذلك فهذه مجرد فرضية ولم يتم إثباتها. تم فحص ضوء الأشعة فوق البنفسجية كمعدل محتمل للحديث المتقاطع للخلايا الصباغية في الخلايا الكيراتينية في تعزيز التئام الجروح.

ما هي كمية ضوء الشمس التي نحتاجها كل يوم؟

وفقًا لتوصيات الخبراء ، من الضروري للغاية أن يحصل الناس على كمية متواضعة من ضوء الشمس الذي سيساعد في الوقاية من الأمراض التي تتطور بسبب نقص فيتامين (د) . ومع ذلك ، فإن بعض الاحتياطات إلزامية:

ضع دائمًا واقيًا من الشمس قبل الخروج في الهواء الطلق. سيقلل هذا من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

يجب أن يستمر التعرض للشمس لفترة محددة من الوقت وليس أكثر. سيساعد هذا في منع مخاطر الإصابة بالمخاطر

بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة ، يكفي التعرض لمدة 12-15 دقيقة.

بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، ينصح الخبراء بالتعرض لمدة 15-30 دقيقة.

يمكن للأشخاص ذوي البشرة الداكنة التعرض لأشعة الشمس في منتصف النهار للحصول على الكمية المناسبة من فيتامين د ، ولكن لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.