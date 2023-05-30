مفعولها سريع .. 10 مشروبات لنسف دهون الكرش العنيدة 

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي قاسٍ أمراً صعباً. إذا كنت تحاولين إنقاص وزنك لقوام مثالي بملابس البحر والصيف يمكنك استخدام بعض المساعدة الإضافية مثل الرياضة ومشروبات الديتوكس، ويمكنك إضافة بعض الأطعمة مع بعض المشروبات التالية التي يمكن أن تساعدك على فقدان بعض الدهون الزائدة في البطن، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض هذه المشروبات في الثلاجة أو الخزانة، لذلك ليس لديك سبب لعدم إذابة دهون المعدة، مما قد يساعدك في الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن بشكل أسرع.

فلا يوجد مشروب سحري يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بسرعة. ومع ذلك، يمكن أن تساعدك بعض خيارات المشروبات المتاحة في فقدان دهون البطن، خاصةً عند إقرانها بنظام غذائي قاسٍ وروتين رياضي يركز على منطقة البطن .إليك أبرز تلك المشروبات.

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1. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين والفلافونويد المعروفة باسم الكاتشين، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد في تحفيز معدل التمثيل الغذائي في الجسم. الشاي الأخضر، المرتبط بتحسين الصحة، هو أكثر المشروبات فعالية في حرق الدهون.

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2. الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مركبات الفلافونويد والكافيين، مما يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي والهضم.

3. شاي الزنجبيل

يمكن أن يساعدك شاي الزنجبيل على إنقاص الوزن عن طريق تقليل شهيتك وزيادة حرق السعرات الحرارية، وهو مثالي لمنحك دفعة من الطاقة قبل جلسة التدريب أو أي شكل من أشكال التمارين الرياضية.

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4. شاي الكمون (الجيرة)

الكمون هو نوع من التوابل يستخدم عادة في الطبخ، وخاصة الكاري. له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في حرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر عن طريق تسريع كمية التمثيل الغذائي والمساعدة في الهضم، من بين أمور أخرى.

كما أنه يفعل العجائب لقمع الجوع وتسريع عملية إنقاص الوزن، من بين أمور أخرى.

ما رأيك في معرفة فوائد الكمون للمعدة

5. شاي الليمون

الصورة من موقع AdobeStock

يساعد شاي الليمون في حرق الدهون والتخلص من السموم من الجسم. كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

6. ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على عدد قليل من السعرات الحرارية، فهو يحتوي على سكر وكربوهيدرات أقل بكثير من معظم العصائر، ويحتوي ماء جوز الهند أيضًا على إنزيمات نشطة بيولوجيًا، والتي تساعد في تحفيز الهضم والتمثيل الغذائي. علاوة على ذلك، فإن ماء جوز الهند غني بالصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، وهو مفيد لفقدان الوزن والصحة.

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7. بذور الشمر

بذور الشمر، علاج تقليدي للانتفاخ وعسر الهضم يساعد في تسريع تناول الفيتامينات والمعادن في الجسم، والتي لها فائدة إضافية تتمثل في العمل على تسريع حرق الدهون.

يعد لبذور الشمر خصائص مدرة للبول، والتي تساعد في التخلص من السموم من الجسم.

8. القهوة

يمكن للقهوة أن تصنع المعجزات لصحتك، فهي تساعد أيضًا في إنقاص الوزن عن طريق تقليل كمية الدهون المستهلكة.

9.خل التفاح

الصورة من موقع freepik

مركب حمض الأسيتيك الذي يحرق الدهون والموجود في خل التفاح قد يساعد الناس على إنقاص الوزن عن طريق خفض مستويات الإنسولين وزيادة التمثيل الغذائي.

10. عصير الخضار النيئة

عصير الخضار له فوائد صحية عديدة فهو يحرق الدهون ويوفر العناصر الغذائية ويساعد في عملية التمثيل الغذائي، فهو وسيلة ممتازة للتنحيف.

إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات مثل الخيار والجزر يمكن أن يساعد في التخلص من الفضلات من الجسم والحفاظ على مظهره .

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المصدر: dietsmealplan