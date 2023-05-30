شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مرض ألزهايمر المبكر ؟.. من سن الثلاثين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الزهايمر هو شكل من أشكال الخرف الذي يؤدي إلى تدهور الوظيفة الإدراكية، مثل فقدان الذاكرة، وتغيرات في السلوك والتفكير، على الرغم من أن المرض أكثر شيوعًا بين كبار السن، إلا أنه يمكن أن يتطور في وقت مبكر من سن الثلاثين، عندما يتطور المرض لدى شخص أقل من 65 عامًا، فإنه يعتبر مرض الزهايمر مبكرًا، حوالي خمسة إلى 10% من حالات مرض الزهايمر تبدأ مبكرًا أو أصغر، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

ويمكن أن يأتي تشخيص مرض الزهايمر كخبر مزعج في أي عمر، ولكن الحالة المبكرة يمكن أن تكون مؤلمة بشكل خاص. قد تتساءل عما إذا كانت الحالة ستوقف جميع خططك المستقبلية، أو تمنعك من التقدم في حياتك المهنية، أو إذا كنت أعزب، تدمر آمالك في علاقة رومانسية، إذا كان لديك عائلة، فمن المحتمل أن تكون قلقًا بشأن مستقبل رفاههم وأمنهم المالي وحتى تصورهم لك كشخص بالغ مستقل.

بينما لا يوجد علاج لمرض الزهايمر، فأنت لست عاجزًا تمامًا. هناك العديد من الطرق للتعامل مع التشخيص ومساعدة نفسك وعائلتك وأصدقائك على الاستعداد للمستقبل، هناك أيضًا خطوات يمكنك اتخاذها لإبطاء تطور الأعراض والحفاظ على جودة حياتك لفترة أطول.

أسباب وأعراض داء الزهايمر المبكر

أسباب داء الزهايمر المبكر ليست واضحة تمامًا. في معظم الحالات ، يبدو أن المرض متقطع، ما يعني أنه لا علاقة له بالتاريخ العائلي. ومع ذلك، فإن بعض الطفرات الجينية الموروثة قد تزيد من خطر الإصابة بالمرض، والجينات الحتمية النادرة تضمن تطور الحالة.

وقد تكون الأعراض الأولية لمرض الزهايمر المبكر مشابهة لتلك الخاصة بمرض الزهايمر المتأخر . قد تلاحظ هذه الأعراض تدريجيًا في نفسك وتتصارع مع مزيج من الإنكار والخوف. أو قد يلفت الأشخاص الآخرون انتباهك إلى العلامات. يمكن أن تشمل:

النسيان. التواريخ المهمة وتفاصيل الأحداث قد تغفل عن ذهنك كثيرًا. ربما تجد نفسك تطلب من الناس تكرار المعلومات أكثر من المعتاد. أو ربما تفقد العناصر باستمرار أو تفقد مكانك.

صعوبة حل المشكلات واستكمال المهام المعقدة. قد تجد صعوبة في اتباع الوصفات أو تعليمات ، أو إكمال المهام الصعبة في العمل ، على سبيل المثال.

صعوبة في معالجة الصور أو الإدراك المكاني. يمكن أن يظهر هذا على أنه صعوبة في فهم النص الذي قرأته للتو أو واجهت مشاكل في إدراك العمق.

قضايا المحادثة. قد تواجه صعوبة متزايدة في العثور على الكلمات الصحيحة أثناء التحدث إلى الآخرين.

حكم ضعيف. قد تبدأ في اتخاذ قرارات مالية سيئة أو تدلي بتعليقات غير حساسة أثناء التحدث إلى الآخرين.

التغييرات في الشخصية. قد تجد نفسك في مزاج مكتئب أو تشعر بعدم المبالاة حيال الأشياء التي كانت تمنحك السعادة ذات يوم. يمكن أن يتركك الاكتئاب أيضًا تشعر بالإرهاق الجسدي والعقلي.

الانسحاب الاجتماعي. قد تصبح أقل رغبة في التعامل مع أشخاص آخرين أو مغادرة منزلك ، ربما بسبب الشعور بالخوف أو الخجل من الأعراض الأخرى.

التشخيص

يستخدم الأطباء عادةً مجموعة متنوعة من الاختبارات قبل الوصول إلى تشخيص الخَرَف الأصغر سنًا. من المحتمل أن يلقوا نظرة مفصلة على تاريخك الطبي ويخضعون لفحوصات جسدية وعصبية. قد يساعد التقييم النفسي في استبعاد المرض العقلي.

التعامل مع تشخيص مرض الزهايمر أو الخرف

لا تحاول قمع مشاعرك. خذ وقتك في الاعتراف بالمشاعر السلبية التي تشعر بها. قد تفكر في تدوين مشاعرك أو التحدث إلى صديق مقرب أو مقرب أو معالج.

اطلب التدخل المبكر. بمجرد التعرف على الأعراض ، استشر مختصًا للاختبار. كلما تم تشخيصك مبكرًا ، كلما تمكنت من العمل بشكل أسرع لمعالجة الأعراض. يمكن للأطباء أيضًا مساعدتك في إدارة الحالات المرضية المصاحبة ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل صحة الأوعية الدموية الأخرى ، والتي قد تساهم في ظهور الأعراض.

اعلم أن تشخيصك لا يحددك. قد تشعر بثقل وصمة العار الاجتماعية حول المرض ، أو تقلق من أن يبدأ الناس في إنجابك، أو تشعر فجأة بأنك أكبر من سنواتك. لكن من المهم أن تتذكر أنك ما زلت أنت ، نفس الشخص الذي كنت عليه قبل المرض. بدلًا من السماح بأن يتم تعريفك من خلال التشخيص ، ركز على الأشياء التي تحددك كشخص ، سواء كان ذلك دورك في العمل أو بصفتك والدًا أو زوجًا أو صديقًا أو فنانًا أو متطوعًا أو هاويًا.

تعرف على المرض. ابحث قدر الإمكان عن مرض الزهايمر ، بما في ذلك كيفية تقدم المرض والمفاهيم الخاطئة الشائعة. تحدث إلى أشخاص آخرين يتعاملون مع المرض أو تعرف على تجاربهم من خلال الكتب ومقاطع الفيديو. كل هذا يمكن أن يجعلك تشعر بأنك مستعد بشكل أفضل لما ينتظرنا. أثناء البحث ، ستكتشف أيضًا الخطوات التي يمكن أن تساعد في إبطاء تقدم المرض.

التعايش مع داء الزهايمر المبكر النصيحة 1: تحدث إلى أحبائك

قد تشعر بالحاجة إلى الاحتفاظ بالتشخيص لنفسك أو حتى الانسحاب من المقربين إليك. ومع ذلك ، فإن الانفتاح على الآخرين لن يساعدك فقط على مشاركة عبء تشخيصك والحصول على الدعم الاجتماعي الذي تحتاجه ، بل يمكنه أيضًا إعداد أحبائك للعقبات التي قد يواجهونها في المستقبل.

توقع مجموعة متنوعة من ردود الفعل. قد يتفاعل الأشخاص من حولك مع التشخيص بطرق مختلفة. قد يعاملك البعض كما لو كنت عاجزًا تمامًا وتحتاج إلى القيام بكل شيء من أجلك ، بينما قد يستبعدك الآخرون من الخطط المستقبلية. ضع تركيزك على الأصدقاء والعائلة الذين يأخذون الوقت الكافي لفهم ما تمر به وما تحتاجه في هذا الوقت الصعب.

ضع الحدود. قد يشعر الشريك حسن النية بالحاجة إلى تحمل جميع المسؤوليات حول المنزل. قد تكون هذه تجربة محبطة وتجعلك تشعر بأنك طفولة. من المهم أن تتحدث وتضع حدودًا للحفاظ على إحساسك بالاستقلالية. يمكنك ببساطة أن تقول شيئًا مثل، "أنا أقدر قلقك ، ولكن لا يزال بإمكاني التعامل مع تحديد المواعيد الخاصة بي."