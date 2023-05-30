شكرا لقرائتكم خبر عن قلل الملح والسكر وتناول الخضراوات.. نصائح لتجنب الجفاف فى ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الجسم يحتاج إلى كميات من المياه والسوائل على مدار اليوم، وفي حال فقدانه جزءا كبيرا من تلك السوائل على مدار اليوم، قد يتعرض الإنسان إلى خطر الإصابة بالجفاف، وأكثر الأشخاص عرضة للجفاف هم الأطفال وكبار السن .

كشفت دراسة أن الجفاف يحدث عندما يفقد الجسم السوائل التي يحتاج إليها، فالبتالي تتوقف بعض الوظائف الجسدية بشكل تدريجي ، إذا لم تعوض السوائل المفقودة، فيحدث الجفاف، وذلك وفقا لما نشره موقع "ديلي ميل" .

نصائج لتجنب الإصابة بالجفاف:

1.كثرة تناول الفواكه والخضراوات مثل البطيخ والطماطم والخيار والعنب وما إلى ذلك ، المعروفة بمحتواها العالي من الماء ، في تقليل العطش.

2.تجنب الإفراط في استخدام البهارات والملح. يفضل تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل لأن ذلك يزيد من حاجة الجسم للماء.

2.يوصى بتقليل استخدام الملح في السلطات وعند الطهي. قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الملح إلى زيادة العطش.

3.تجنب تناول الحلويات لانها تزيد من العطش لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر.

4. تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين لأنها تزيد من فقدان السوائل والعطش.

5. التقليل من المشروبات الغازية والطاقة والشاي والقهوة منعا لجفاف الفم والعطش.

6.تجنب أيضًا التدخين لأنه يتسبب في جفاف الفم والعطش بشكل مستمر.