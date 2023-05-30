بيروت - نادين محمد - فكرة أن يكون زوجكِ يعاني من مشاكل السمنة، هو أمر مرهق بشكل كبير، خاصة أن الزوجة بالطبع لا ترغب في أن ترى زوجها يعاني من الأمراض، أو صعوبة الحركة، أو تسمع أنفاسه المتقطعة طوال الوقت عند أقل حركة يقوم بها خلال اليوم.

لذا، نقدم لكِ في الجميلة مجموعة نصائح للتعامل مع الزوج السمين، قد تلهمكِ ببعض الأفكار لمساعدة زوجكِ، والعيش بصحة أفضل، وخسارة الدهون.



ركزي على الأطعمة الصحية التي يحبها زوجك

تستطيعين التحكم بشكل كبير فيما يمكن أن يتناوله زوجكِ، فإن كنتِ أنتِ من تقومين بتحضير الطعام، فبكل بساطة ركزي على الأطعمة الصحية التي يحبها زوجكِ، ولا تركزي على الكميات، على الأقل في البداية، وإلغي تماماً وجود الحلويات والمعجنات من الثلاجة، كي يكون متاحاً أمامه الأنواع الصحية فقط.

توقفي عن مراقبته

لا تراقبيه (مصدر الصورة freepik)

امنحي زوجكِ بعض الحرية، وتأكدي أن ملاحظته لمراقبتكِ له طوال الوقت، سوف تجعله يشعر أنه مسجون، وسيحاول الهروب طوال الوقت خارج المنزل، وستكون مطاعم الوجبات السريعة هي الحل الأمثل بالنسبة له، كي يهرب من مراقبتك.

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شجعيه

شجعي زوجكِ (مصدر الصورة freepik)

بدلاً من مراقبتكِ له أو انتقاده طوال الوقت، من الممكن أن تشجعيه، وأن تحفزيه بالكلام الإيجابي، كي تصبح صحته أفضل، فمن الممكن على سبيل المثال أن تشتركا معاً في الصالة الرياضية، أو تعتمدي روتين يومي خاص بالمشي وترافقيه.



ذكريه بشرب الماء

احرصي على أن يتناول زوجكِ على الأقل 3 لتر ماء يومياً، لهذا من الممكن كل ساعة أن تناوليه كوب ماء، ومن الممكن أن تختاري الماء ذو النكهات بالليمون أو الفانيليا أو النعناع كي تحفزي زوجكِ على شرب المزيد من الماء، كبديل عن العصائر المحلاة، والمشروبات الغازية.

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علقي أهدافه في كل مكان

عادة عندما يكون لدينا هدف نرغب في تحقيقه، فمشاغل الحياة قد تبعدنا أحياناً عن أهدافنا، لذا احرصي على أن تكتبي مثلاً عبارات تحفيزية له كي يتذكر دائماً هدفه الخاص بخسارة الوزن، أو اتباع أسلوب حياة صحي، كأن تعلقي بعض الأوراق على الثلاجة أو في المطبخ بشكل عام.

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المصدر:pritikin