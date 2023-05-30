انتبهي لمزيل الطلاء ومنسوب الحديد .. أسباب تكسر الأظافر بسهولة تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - أسباب تكسر الأظافر عديدة فقد يكون نظامك الغذائي أو العناية بالبشرة أو طلاء الأظافر سببًا لضعف الأظافر وتكسرها فقد تكشف يديك الكثير عن صحتك ، وخاصة أظافرك . تمامًا مثل بشرتك ، فيمكن أن تبدأ في فقدان رطوبتها ، مما يجعلها أكثر هشاشة إليك عشرة أسباب لتكسر الأظافر والأظافر الهشة .

أسباب تكسر الأظافر وقضم الأظافر

سواء كنت تفعلين ذلك بدافع التركيز أو التوتر أو الملل ، فإن قضم أظافرك لا يجعلها تتكسر بسهولة فحسب ، بل يسبب لك أيضًا للعدوى. يعد اللعاب هو إنزيم هضمي ويهدف إلى تكسير الطعام ، فهو يذيب الأظافر والجلد ، مما يجعلها ضعيفة وهشة.

يعد الحل هو الحفاظ على أظافرك نظيفة وقصيرة ، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة لقضمها ، فقد يكون تحديد محفزاتك ومعالجة أي قلق وسيلة للحفاظ على أظافرك.

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1-انخفاض مستويات الحديد

يمكن أن يكون سبب تقعر الأظافر هو انخفاض مستويات الحديد أو فقر الدم. يساعد الحديد في تكوين الهيموجلوبين ، ونقل خلايا الدم الحمراء المحملة بالأكسجين .

إذا رأيت أن أظافرك تتكسر سريعا ، فهذه هي إشارة للتوجه إلى الطبيب لإجراء فحص الدم وتناول الأطعمة الغنية بالحديد ، مثل اللحم البقري والسبانخ والفاصوليا والبقوليات .

2- اغفال تناول الفيتامينات

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تناول فيتامين ب وهو مقويًا للشعر والأظافر ، يساعد تناول 2.5 ملغ من فيتامين ب يوميًا في الحفاظ على قوة الأظافر ويقلل من هشاشتها بعد ستة إلى تسعة أشهر.

إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى الأطعمة الغنية بالبيوتين مثل البيض والسلمون ولحم البقر والبطاطا الحلوة واللوز يوصي بتناول 2.5 ملغ من البيوتين مرة واحدة يوميًا لتقليل الهشاشة. فقط ضعي في اعتبارك أن الأمر يستغرق عدة أشهر لرؤية النتائج ، وتأكدي من التحدث إلى طبيبك قبل البدء في تناوله.

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3- مزيلات طلاء الأظافر بالأسيتون لا تفيدك

ابتعدي عن مزيلات طلاء الأظافر بالأسيتون يزيل الأسيتون الموجود في المزيل التقليدي الزيوت الطبيعية من أظافرك مما يجعل أظافرك هشة.

عليك اختيارمزيلات طلاء الأظافر خالية من الأسيتون يفضل اختيار الأنواع المصنوعة مع الزيوت التي تترك الأظافر رطبة .

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4- انخفاض مستوى الكالسيوم

نقص كالسيوم الدم هو حالة لا يوجد فيها ما يكفي من الكالسيوم في الدم. يعد الكالسيوم معدن موجود في الدم ويساعد القلب والعضلات الأخرى على العمل بشكل صحيح.

يعد الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة الأسنان والعظام. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى هشاشة العظام وتكسرها بسهولة.

يجب أن تفكري في زيارة طبيب مختص لمناقشة الأعراض الخاصة بك. يمكن تقييم مستويات الكالسيوم المنخفضة بمراجعة الأعراض وفحص الدم و بمجرد التشخيص ، يعتمد العلاج على سبب انخفاض مستوى الكالسيوم لديك .

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المصدر:prevention