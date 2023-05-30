شكرا لقرائتكم خبر عن ما تمزق كيس المبيض وأبرز أعراضه وأسبابه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كيس المبيض الممزق هو كيس مملوء بالسوائل على المبيض ينفتح في بعض الأحيان لا يتسبب ذلك في حدوث مشكلات ، ولكنه قد يكون خطيرًا ويتطلب دخول المستشفى إذا شعرت بألم شديد حول المبيضين ، أو كنت تعانين من نزيف مفرط ، أو عدم انتظام دقات القلب (ضربات القلب السريعة) ، أو الدوار ، فاتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور.

كيس المبيض في حد ذاته ليس دائمًا مصدر قلق، وعادة لا يسبب الكيس السليم أعراضًا لكن تمزق أو انفجار كيس المبيض يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالعدوى أو التواء المبيض أو النزيف الشديد.

وحسب ما ذكره موقع verywellhealthعادة ما يكون كيس المبيض الصغير إلى المتوسط ​​الحجم الذي يتمزق غير مؤلم ومع ذلك ، يمكن أن تسبب التكيسات الكبيرة التي تنفجر ألمًا حادًا ومفاجئًا في أسفل البطن أو الظهر عادة ما يكون الألم أقوى من جانب واحد.

تشمل الأعراض الأخرى لتمزق كيس المبيض ما يلي :

-نزيف من المهبل

-انتفاخ البطن

-الغثيان أو القيء الشديد

-حمى

-الإغماء أو الدوخة

يجب أن تزور الطبيب في حالة الاعراض التالية:

-ألم شديد لا يزول بعد فترة راحة

-ألم مع قيء وحمى

-نزيف غزير مصحوب بدوار أو ضيق في التنفس أو تسارع في ضربات القلب

لا يعتبر تمزق كيس المبيض في حد ذاته مشكلة تهدد الحياة حتى أن الكثير منهم يشفون من تلقاء أنفسهم دون رعاية طبية ومع ذلك ، هناك أوقات يمكن أن يكون فيها الكيس المتفجر حالة طبية طارئة.

تشمل المضاعفات المحتملة التي يمكن أن تنجم عن تمزق كيس المبيض ما يلي:

-عدوى

-التواء المبيض

-نزيف شديد

-عدوى

إذا ترك دون علاج ، يمكن أن يصاب كيس المبيض الممزق بالعدوى يكون خطر حدوث ذلك مرتفعًا بشكل خاص إذا نشأ الكيس بسبب السيلان أو الكلاميديا ​​أو أي عدوى أخرى في الحوض.

في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي الكيس المصاب إلى تعفن الدم الاستجابة القصوى للجهاز المناعي للعدوى الإنتان مرض يهدد الحياة ويتطلب عناية طبية فورية.

ما الذي يسبب تمزق كيس المبيض؟

لا يوجد سبب واحد واضح لتمزق كيس المبيض ، ولكن النشاط البدني المكثف والجنس القوي وحركات الأمعاء المتوترة يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث ذلك.

يعتمد سبب تشكل الكيس في المقام الأول على نوع كيس المبيض لديك.

أنواع كيسات المبيض وسبب حدوثها

-النوع الأكثر شيوعًا من أكياس المبيض يسمى أكياس المبيض الوظيفية تحدث هذه التكيسات في المبيض فقط عند أولئك الذين بدؤوا في الحصول على فترات ولكن لم يصلوا بعد إلى سن اليأس .

هناك نوعان من أكياس المبيض الوظيفية:

-كيس مسامي: كيس يتشكل عندما لا ينكسر الجريب الموجود داخل المبيض ويطلق البويضة ، مما يؤدي إلى استمرار نموها إلى كيس. يصاب معظم الناس بكيس جرابي كل شهر وعادة ما يتم حله ذاتيًا في غضون بضع دورات شهرية.

-كيس الجسم الأصفر: الجسم الأصفر عبارة عن كيس مملوء بالسوائل ينمو عادة على المبيض كل شهر بعد إطلاق البويضة مباشرة. يذوب عادة قبل الحيض إذا لم يحدث ذلك ، فسوف يستمر في النمو إلى كيس.

تشمل الأنواع الأخرى من أكياس المبيض ما يلي:

-ورم بطانة الرحم : كيس مبيض يمكن أن يتطور عند أولئك الذين يعانون من التهاب بطانة الرحم يحدث الكيس عندما يزرع نسيج بطانة الرحم في المبيض وينزف مع دورات الحيض هذا يشكل مجموعة مملوءة بالسوائل ، يشار إليها أحيانًا باسم "أكياس الشوكولاتة".

Dermoid : -كيس خلقي (موجود عند الولادة) يتكون من الخلايا التناسلية داخل المبيض. يمكن أن تحتوي على أسنان أو شعر أو دهون داخل الكيس. Dermoids شائعة في الأشخاص في سن الإنجاب ، على الرغم من أن الأشخاص بعد سن اليأس يمكن أن يصابوا بها أيضًا.

-الورم الغدي الكيسي: نوع من الأورام الحميدة (غير السرطانية) التي تنمو على سطح المبيض يمكن أن يصاب كل من الأشخاص قبل وبعد انقطاع الطمث بالأورام الغدية الكيسية.

يبدأ تشخيص تمزق كيس المبيض عادةً بالموجات فوق الصوتية إذا تمزق الكيس ، فإن الموجات فوق الصوتية ستظهر سائلًا حول المبيض وقد تكشف عن قرحة فارغة تشبه الكيس يمكن استخدام تعداد الدم الكامل (CBC) للتحقق من علامات العدوى أو التشوهات الأخرى.

كيف يتم علاج تمزق كيسات المبيض

بمجرد تمزق كيس المبيض ، غالبًا ما لا تكون هناك حاجة للعلاج على افتراض أن CBC للشخص طبيعي وأن العلامات الحيوية مستقرة.

يمكن وصف مسكنات الألم للمساعدة في إدارة الانزعاج قد ينصح بالراحة لمدة يوم أو يومين للسماح للأعراض بالتلاشي تمامًا إذا تسبب تمزق كيس المبيض في نزيف حاد ، فقد تحتاجين إلى دخول المستشفى. قد تكون الجراحة ضرورية أيضًا لوقف النزيف ومنع فقدان المزيد من الدم.

لا توجد وسيلة لمنع تمزق كيس المبيض. ومع ذلك ، إذا وجد مقدم الرعاية الصحية الخاص بك واحدًا أثناء الفحص الروتيني ، فقد يوصون باتباع نهج المراقبة والانتظار لمعرفة ما إذا كان الكيس يزداد حجمًا أو يزول من تلقاء نفسه.

إذا كان الكيس كبيرًا ويسبب إزعاجًا بالفعل ، فقد يوصي أخصائي طبي بإجراء جراحة بالمنظار ("ثقب المفتاح") لإزالة النمو ، عادة ما يكون هذا الإجراء في العيادة الخارجية.