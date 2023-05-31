شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أعصاب يوضح أسباب التشنجات أثناء السباحة ..منها الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف لدي الجميع أن ممارسة النشاط الرياضي بشكل منتظم تحافظ علي صحتك العامة من ناحية ، وتقلل خطر الإصابة بالأمراض من ناجية أخري ، ومن بين تلك الرياضيات هي رياضة السباحة التي تقوي الذاكرة وتنشط العضلات وتحافظ علي الصحة العامة .Gazeta.Ru

ومن جانبه نصح الدكتور إيجور ماتسوكين، اخصائي طب الأعصاب، من أجل تجنب التشنجات العضلية أثناء السباحة لدي الكبار والصغار، يجب إحماء العضلات والحفاظ على التوازن المائي .

وأوضح الدكتور إيجور ماتسوكين أن أسباب التشنجات عديدة ، أهمها تغير حاد في درجات الحرارة، والنشاط البدني المكثف، والجفاف، وقلة السكرفي الدم، واكثرها شيوعا انخفاض مستوى المغنيسيوم في الجسم.

وتابع:"يمكن الشك بنقص المغنيسيوم في الجسم من حدوث التشنجات في حالات الاسترخاء والراحة كما يحصل أثناء النوم، لذلك في هذه الحالة من الضروري مراجعة الطبيب ليصف مكملات غذائية محتوية على المغنيسيوم".

ومن أجل تجنب التشنجات الناجمة عن النشاط البدني المكثف، من الضروري قبل السباحة إحماء عضلات الجسم جيدا، إذا كان الشخص لا يمارس الرياضة بانتظام عليه إحماء جسمه جيدا قبل السباحة.

أوضح طبيب الأعصاب استخدام طريقة دبوس الأمان عند حصول التشنجات في الماء، ولكن من الأفضل استخدامها في حالات الطوارئ ، وإن الألم الذي يسببه وخز الدبوس، يمكن أن يتغلب على التشنج العضلي ، ولكن هذه الطريقة يمكن أن تسبب الإصابة بعدوى مرضية، لأن المياه في أحواض السباحة والأنهار ليست معقمة، وينصح الطبيب بالخروج من الماء فور الشعور بالتشنجات العضلية.

ويقول: "لا حاجة للاستمرار في السباحة، حتى عندما يكون التشنج خفيفا، لأنه في جميع الأحوال يشكل خطورة. وعند الخروج من الماء يجب تدليك العضلة وفركها لتسخن وإرخائها ومن ثم شدها.