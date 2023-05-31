شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أقراص الأسبرين تكافح الإصابة بأمراض السرطان شرط الاستشارة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أظهرت بعض الدراسات الصينية الجديدة ان أقراص الاسبرين لها عدة فوائد متعددة من أهمها مقاومة خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، ولكن في حالة الافراط في استخدام الاسبرين يعرضك ذلك إلى تدهور في النواحي الصحية ، كما تحذر من تناوله للحوامل والأطفال دون استشارة طبيبة . وذلك وفقا لما نشره موقع نوفوستي.

واظهر الباحثون الصينيون أن تناول الأسبيرين بشكل منتظم، لفترة طويلة من الزمن، يؤدي إلى انخفاض احتمال الإصابة بأنواع كثيرة من السرطان، بما فيها سرطان أعضاء الجهاز الهضمي بشكل خاص.

واكد الدكتور كيلفين تسوي طبيب جهاز هضمي من الجامعة الصينية في هونج كونج،ان تناول جرع قليلة من الأسبيرين بشكل دائم يقلل فرص نمو سرطان الكبد والمعدة ومعظم الأعضاء الداخلية الأخرى المرتبطة بالجهاز الهضمي.

وأوضحت الدراسة ان حامض الساليسيليك المتواجد داخل الاسبيرين يتميز بمواصفات فعالة ضد مرض السرطان.وأثبتت التجارب على الأسبرين أنه يزيد فعالية العلاج إلى تقوية المناعة لدى الإنسان، كما يستطيع أن يقاوم سرطان المستقيم والدم وعددا من الأورام الأخرى.

كما أظهرت نتائج البحث أن تناول الأسبرين بشكل دائم خفض احتمالات الإصابة بسرطان الكبد والمريء بنسبة 47%..وفي السياق ذاته ينصح الأطباء بتناول الأسبرين لأولئك الذين لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن الأفضل ان يكون هذا بعد الاستشارة الطبية .

وأشار الطبيب كيلفين تسوي الي أن تناول الأسبيرين غير المنضبط وبدون استشارة طبية يؤدي إلى حدوث نزيف دموي ، ، لذا يمنع الأطفال من تناول الأسبرين، لأنه قد يسبب عواقب مميتة. كما لا ينصح بوصفه للحوامل إلا في حالات خاصة وبجرعات صغيرة.