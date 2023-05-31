شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات النوم تنذر بالشيخوخة المبكرة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من المعروف لدى الكثير من الناس أن النوم ميزان العقل، وإذا حدثت قلة أو زيادة في عدد ساعات النوم، فقد يعرضك ذلك إلى تدهور في الحالة الصحية لديك ،وذلك وفقا لما نشره موقع إندبندنت.

كشف فريق من الباحثين خلال دراسة جديدة ، أن ليلة واحدة فقط يعيشها الشخص بدون النوم، تجعله يشعر بأنه كبر في العمر ،بجانب حدوث خلل بالدماغ ،وتلك هي بوادر الشيخوخة المبكرة .

وأشارت نتائج الدراسة التي تمت بتصوير الرنين المعناطيسي على أدمغة المصابين باضطرابات النوم ، إلى أن ليلة واحدة من الحرمان الكامل من النوم تؤدي الي تغيرات في الدماغ مماثلة لتلك التي تظهر بعد سنة أو سنتين من الشيخوخة.

شارك خلال الدراسة 134 متطوعا سليما (42 أنثى و92 ذكرا)، تتراوح أعمارهم بين 19 و39 عاما،كانت ظروفهم عبارة عن الحرمان التام من النوم لمدة ليلة كاملة واليقظة الليلة التالية لها،رغم ان المدة الطبيعية للنوم ٨ساعات متتالية في اليوم .

وقام العلماء بتقييم دماغ كل مشارك كل ليلة وتحديد الأعمار الدماغية الظاهرية لهم باستخدام خوارزمية للتعلم الآلي تسمى BrainageR، ولاحظ الباحثون من مركز أبحاث يوليش في ألمانيا أن أولئك الذين يعانون من الحرمان التام من النوم أظهروا زيادة في عمر الدماغ بمقدار سنة او سنتين.

ولم يعان الأشخاص الذين يشعرون بالحرمان الجزئي للنوم ،وهو قلة النوم لعدد ساعات قليلة ،من اختلافات كبيرة في توقعات أعمار أدمغتهم.

وتشير النتائج إلى أن فقدان النوم الكلي الحاد يغير شكل الدماغ في اتجاه شبيه بالشيخوخة لدى الشباب.

وفي ذات السياق نصح الاطباء الشباب بالابتعاد عن كل ما يسبب لهم الارق والتوتر الذي يعرضهم لاضطرابات النوم بل وعدم النوم التام خلال اليوم ،من اجل الحفاظ علي صحتهم العامة .

ودعا العلماء إلى مزيد من البحث لتقييم تغيرات نشاط الدماغ لدى الذين يعانون من الحرمان المزمن من النوم.