شكرا لقرائتكم خبر عن طرق مبتكرة لتبني أسلوب حياة منخفض الكربوهيدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نوعان من الكربوهيدرات ، الكربوهيدرات الجيدة والسيئة. أما الكربوهيدرات الجيدة فهي كربوهيدرات معقدة توفر العناصر الغذائية الأساسية والألياف والطاقة المستدامة. وهي تشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبقوليات. الكربوهيدرات السيئة هي الكربوهيدرات البسيطة التي توجد في الحبوب المكررة والحلويات السكرية والأطعمة المصنعة التي تفتقر إلى القيمة الغذائية.فقا لموقع "OnlyMyHealth

أسلوب حياة منخفض الكربوهيدرات:

إن العيش وفقا لأسلوب الحياة منخفض الكربوهيدرات يتضمن تقليل استهلاك الكربوهيدرات المصنعة والمكررة مع التركيز على مصادر الغذاء الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية". وأضافت أن هذا لا يعني التخلص من الكربوهيدرات تمامًا بل اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً ودمج استراتيجيات مبتكرة تدعم الصحة وفقدان الوزن والرفاهية بشكل عام.

فوائد خفض الكربوهيدرات

تقليل تناول الكربوهيدرات وخاصة الكربوهيدرات المكررة التي تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، ينتقل الجسم إلى حرق الدهون المخزنة للحصول على الوقود. يمكن أن يساعد ذلك في إنقاص الوزن وتوفير مصدر طاقة أكثر استدامة طوال اليوم.

تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مفيدة للأفراد المصابين بداء السكري أو مقاومة الأنسولين، نصح التقرير، "بتقليل تناول الكربوهيدرات ، تصبح مستويات السكر في الدم أكثر استقرارًا ، مما يقلل الحاجة إلى زيادة الأنسولين".

تعزيز صحة القلب

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تؤدي غالبًا إلى تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، وهي مؤشرات أساسية لصحة القلب. من خلال تقليل الكربوهيدرات المكررة وزيادة الدهون الصحية ، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون ، يمكن للمرء أن يدعم نظام القلب والأوعية الدموية الصحي.

انخفاض الرغبة الشديدة فى الطعام

يساعد اتباع نهج منخفض الكربوهيدرات على استقرار مستويات السكر في الدم ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والمعالجة. وأضاف بانسال: "إن تناول كميات أكبر من البروتين والدهون الصحية يعزز الشعور بالشبع وتحكم أفضل في الشهية".