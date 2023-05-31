شكرا لقرائتكم خبر عن سوء التغذية يعرضك لمخاطر صحية منها ألم المفاصل.. احرص على الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلعب النظام الغذائي الصحي دورا أساسيا في الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، ويعني اتباع نظام غذائي سليم تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المناسبة منها للمساعدة في الحفاظ على وزن مثالي، ولكن في حالة سوء التغذية ستتعرض إلى خطر الإصابة ببعض الأمراض منها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر.وذلك وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني .

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الأشخاص بتناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات كل يوم، والوجبات الأساسية على الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل البطاطا أو الخبز أو الأرز أو المكرونة، وتناول بعض بدائل الألبان أو منتجاتها.والفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى، واشرب الكثير من السوائل .

الامراض التي تتعرض لها نتيجة سوء التغذية :

1.ألم المفاصل

قالت بيبا هيل، مؤسسة The Weight Loss Guru ،إذا كان نظامك الغذائي غنيا بالسكريات، بما في ذلك السكريات المخفية مثل تلك الموجودة في البيتزا، فيمكن أن يساهم في آلام المفاصل.

ويجب تقليل السكريات المصنعة في نظامك الغذائي لتخفيف الم المفاصل . ويمكن لبعض المكونات الطبيعية المضادة للالتهابات أن تدعم آلام المفاصل بما في ذلك الكركم والفلفل الأسود والزنجبيل، وهو مضاد طبيعي للالتهابات.

2.مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)

قالت بيبا إن الأعراض الشائعة هي التعب والانتفاخ وضباب الدماغ وجفاف الجلد.

3.متلازمة القولون العصبي (IBS)

تشمل الأعراض الشائعة للقولون العصبي الانتفاخ وآلام المعدة.

وأوضحت بيبا يمكن تقليل القولون العصبي من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

4.الانتفاخ

قالت بيبا إن الانتفاخ ناتج عن احتباس الماء من عدم شرب كمية كافية من الماء.

كما نصحت الموسسة بشرب الكثير من الماء ، لكي يعمل الكبد والكلى بشكل أفضل .إن شرب المزيد من الماء سيؤدي بدوره إلى تقليل الانتفاخ.

5.التعب

يمكن أن يكون التعب الشديد اوالإرهاق علامة على أن نظامك الغذائي غير صحي.

6.الأكزيما

يمكن أن ترتبط الأكزيما أيضا بصحة أمعائك.وقالت بيبا: "إذا كنت تتبع نظاما غذائيا صحيا يحتوي على كميات أقل من منتجات الألبان والأطعمة المصنعة، فيمكن أن يساعد في تقليل علامات الأكزيما.