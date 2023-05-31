شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: وفاة 15شخصا كل دقيقة حول العالم بسبب تدخين التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدّر منظمة الصحة العالمية ومركز "توباكو أطلس" أن عدد المدخنين يتجاوز مليار شخص في العالم، كما أن 15 شخصًا يموتون كل دقيقة بسبب التبغ. علاوة على ذلك فإن الثلوث الذي يتسبب فيه التبغ يشكل خمس التلوث الذي مصدره الطائرات.

هل تعلم أن المدخّنين يستهلكون أكثر من 5 آلاف مليار سيجارة سنويا. وفق مركز "توباكو أطلس" .

في ما يأتي 5 نقاط أساسية يجب معرفتها في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي تحييه منظمة الصحة العالمية الأربعاء 31 مايو .

وتقدّر منظمة الصحة العالمية ومركز "توباكو أطلس" أن عدد المدخنين يتجاوز مليار شخص في العالم حيث يعيش نحو ثمانية مليارات شخص. كلّ عام، يستهلك المدخّنون أكثر من خمسة آلاف مليار سيجارة، وفق مركز "توباكو أطلس" للمعلومات عن التبغ في منظمة "فايتل ستراتيجيز" الأميركية وجامعة إيلينوي بولاية شيكاغو.

وبفضل التدابير التي تفرضها الدول لمكافحة التدخين مثل زيادة الضرائب وكذلك ظهور السجائر الإلكترونية في السنوات الأخيرة فإن نسبة المدخنين تتراجع على المستوى العالمي منذ سنوات.

في العام 2000، كان ثلث سكان العالم الذين يزيد عمرهم على 15 عامًا يدخّنون. أمّا اليوم فتراجعت هذه النسبة إلى نحو 20%.