شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد.. كلمة السر لكثير من مشاكل المعدة وأبرزها الغثيانوالحموضة والان مع تفاصيل الخبر
العلاقة بين الأمعاء والدماغ تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم العمليات الفسيولوجية المختلفة ، بما في ذلك الهضم والتمثيل الغذائي والوظيفة المناعية واستجابات الإجهاد، فهو ينطوي على التفاعلات المعقدة بين ميكروبيوتا الأمعاء ، وهرمونات الأمعاء ، والجهاز العصبي المعوي (ENS) ، وهو شبكة من الخلايا العصبية التي تنظم الجهاز الهضمي. "
يمكن أن يؤثر الإجهاد على صحة الجهاز الهضمي بعدة طرق. فعندما نشعر بالإجهاد ، يتم تشغيل استجابة الجسد الطبيعية للدفاع ، والتي يمكن أن تسبب تغيرات في الجهاز الهضمي.
كما يمكن أن يؤثر الإجهاد على إنتاج الإنزيمات الهضمية ، وزيادة الالتهاب في الأمعاء ، وتغيير ميكروبيوم الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤثر على التقلصات الطبيعية في الجهاز الهضمي
من المهم ملاحظة أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات هضمية أكثر خطورة ، مثل القرحة الهضمية ومرض التهاب الأمعاء
وفقًا لدراسة نُشرت في Journal of Current Opinion in Behavioral Sciences ، يمكن أن يزيد الإجهاد والاكتئاب من نفاذية حاجز القناة الهضمية ، مما يؤدي إلى "تسرب الأمعاء''مما يسمح للبكتيريا بالدخول إلى الدورة الدموية ، مما ينتج عنه استجابة التهابية.
أعراض الجهاز الهضمي المتعلقة بالإجهاد
يمكن أن يظهر الإجهاد في العديد من الأعراض المرتبطة بالأمعاء، وتشمل هذه:
وجع بطن
الإسهال أو الإمساك
الغثيان أو القيء
الارتجاع الحمضي أو الحموضة المعوية
فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل
متلازمة القولون العصبي (IBS)
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