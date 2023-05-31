شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسيطر على مشاعر غضبك ؟ أساطير وحقائق عن الغضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تعتقد أن التنفيس عن غضبك أمر صحي ، وأن الأشخاص من حولك حساسون جدًا ، أو أن غضبك له ما يبرره ، أو أنك بحاجة إلى إظهار غضبك للحصول على الاحترام. لكن الحقيقة هي أن الغضب من المرجح أن يكون له تأثير سلبي على الطريقة التي يراك بها الناس، ويضعف حكمك، ويعيق طريق النجاح، وفقا لما نشره موقع helpguide

ويمكن أن يكون للغضب المزمن الذي يشتعل طوال الوقت أو يخرج عن السيطرة عواقب وخيمة على:

الصحة الجسدية

العمل المستمر في مستويات عالية من التوتر والغضب يجعلك أكثرعرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وضعف جهاز المناعة والأرق وارتفاع ضغط الدم.

الصحة النفسية

يستهلك الغضب المزمن كميات هائلة من الطاقة العقلية، ويشوش على تفكيرك ، مما يجعل من الصعب عليك التركيز أو الاستمتاع بالحياة. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإجهاد والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

يمكن أن يسبب الغضب ندوبًا دائمة للأشخاص الذين تحبهم كثيرًا ويعيق صداقاتك وعلاقات العمل. يجعل الغضب المتفجر من الصعب على الآخرين أن يثقوا بك أو يتحدثوا بصدق أو يشعرون بالراحة - وهو مضر بشكل خاص للأطفال.

إذا كان لديك مزاج سيئ ، فقد تشعر أن العلاج بعيدا عن متناول يديك وليس هناك الكثير مما يمكنك فعله لترويض الوحش. لكن لديك سيطرة على غضبك أكثر مما تعتقد. من خلال نظرة ثاقبة حول الأسباب الحقيقية لغضبك وأدوات إدارته، يمكنك تعلم التعبير عن مشاعرك دون إيذاء الآخرين والحفاظ على أعصابك من الاستيلاء على حياتك.

أساطير وحقائق عن الغضب

الخرافة: لا يجب أن "أحبس" غضبي. من الصحي التنفيس عن الأمر والسماح له بالخروج.

الحقيقة: في حين أنه من الصحيح أن قمع وتجاهل الغضب أمر غير صحي ، إلا أن التنفيس ليس أفضل. الغضب ليس شيئًا يجب أن "تخرجه" بطريقة عدوانية لتجنب التفجير. في الواقع ، لا تؤدي الانفجارات والخطابات إلا إلى تأجيج النار وتعزز مشكلة غضبك.

الخرافة: يساعدني الغضب والعدوان والتخويف على كسب الاحترام والحصول على ما أريد.

حقيقة: الاحترام لا يأتي من التنمر على الآخرين. قد يخاف الناس منك ، لكنهم لن يحترموك إذا لم تتمكن من التحكم في نفسك أو التعامل مع وجهات النظر المعارضة. سيكون الآخرون أكثر استعدادًا للاستماع إليك وتلبية احتياجاتك إذا كنت تتواصل بطريقة محترمة.

الأسطورة: لا أستطيع مساعدة نفسي. الغضب ليس شيئًا يمكنك التحكم فيه.

حقيقة: لا يمكنك دائمًا التحكم في الموقف الذي تعيش فيه أو كيف تشعر به ، ولكن يمكنك التحكم في كيفية التعبير عن غضبك. ويمكنك التعبير عن مشاعرك دون التعرض لفظيًا أو جسديًا. حتى إذا قام شخص ما بالضغط على الأزرار الخاصة بك ، فلديك دائمًا خيار بشأن كيفية الرد.

كيف يمكن لإدارة الغضب أن تساعدك

يعتقد الكثير من الناس أن إدارة الغضب تدور حول تعلم قمع غضبك. لكن عدم الغضب أبدًا ليس هدفًا صحيًا. سيخرج الغضب بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة إخماده. الهدف الحقيقي لإدارة الغضب فهم الرسالة الكامنة وراء المشاعر والتعبير عنها بطريقة صحية دون فقدان السيطرة. عندما تفعل ذلك ، لن تشعر بالتحسن فحسب ، بل ستكون أيضًا أكثر قدرة على تلبية احتياجاتك ، وستكون قادرًا بشكل أفضل على إدارة الصراع في حياتك ، وتقوية علاقاتك.