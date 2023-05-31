شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية للتغلب على تساقط الشعر.. جربى سيروم البصل واعرفى طريقة تحضيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر ترقق الشعر وتساقطه الزائد من بعض مشاكل الشائعة التي يواجهها الناس، يعد تلوث الهواء المصحوب بالإجهاد من العوامل التي تجعل شعرك يعاني، أظهرت الدراسات أن البصل يمكن أن يساعدك في الحصول على شعر كثيف وطويل، اعرفى الفوائد الصحية لمصل البصل وكيفية تحضيره، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

كيف يعمل مصل البصل لنمو الشعر؟

المكون الرئيسي في مصل البصل هو مستخلص البصل، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد في نمو الشعر، البصل غني بالكبريت ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المفيدة لنمو الشعر وصحته بشكل عام، سيساعد مصل البصل على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

فوائد مصل البصل للشعر بالتفصيل:1. يقلل من تساقط الشعر

الخطوة الأولى لتحسين صحة الشعر هي تقليل تساقطه، يحتوي مصل البصل على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات ، ويمكن أن يساعد في درء الالتهابات وتقليل تساقط الشعر، كما أنه يساعد في معالجة مشاكل مثل قشرة الرأس أو التهابات فروة الرأس، كما أنه يقوي جذور الشعر مما يساعد في تقليل تساقط الشعر وتقصفه.

2. يضيف لمعاناً لشعرك

يساعد استخدام مصل البصل بانتظام على زيادة لمعان الشعر وجعله لامعًا وجميلًا، كما أنه يحتوي على خصائص تساعد على تحسين صحة جذع شعرك ، مما يجعله يبدو أكثر نعومة ولمعانًا.

3. يعزز صحة فروة الرأس

تظهر فروة الرأس الصحية شعرًا صحيًا ويمكن أن يساعدك استخدام مصل البصل في القيام بذلك، يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات تساعد في الحفاظ على فروة الرأس نظيفة وخالية من البكتيريا والفطريات، بالإضافة إلى أنه يساعد في تقليل مشاكل فروة الرأس مثل قشرة الرأس والحكة، يمكن أن يساعد تطبيق مصل البصل في الحفاظ على فروة رأس صحية لنمو الشعر.

4. يساعد في نمو الشعر

مستخلص البصل غني بالكبريت الضروري لإنتاج الكولاجين - وهو بروتين ضروري لتحفيز نمو الشعر، كما أنه يساعد على تغذية بصيلات الشعر ، وتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ، وتحفيز جذور الشعر - وكل ذلك يساعد في نمو الشعر.

كيفية تحضير سيروم البصل للشعر في المنزل؟

1 بصلة متوسطة الحجم

2 ملعقة طعام زيت جوز الهند

1 ملعقة طعام زيت خروع

زيت عطري من اختيارك

الطريقة

1. يقشر البصل ويقطع الى قطع.

2. يُمزج البصل المفروم في الخلاط لعمل هريس ناعم.

3. استخرج العصير من عصير البصل باستخدام قطعة قماش قطنية أو مصفاة شبكية دقيقة، اعصر أكبر قدر ممكن من العصير.

4. خذ وعاء صغير واسكب العصير فيه، أضف زيت جوز الهند وزيت الخروع وبضع قطرات من الزيت العطري للعطر.

5. اخلطيها جيدًا وانقلي المزيج إلى وعاء نظيف آخر.

6. ضعي المصل مباشرة على فروة رأسك باستخدام أصابعك أو قطارة.

7. دلكي المصل بلطف في فروة رأسك لبضع دقائق لزيادة الدورة الدموية.

8. بمجرد وضع المصل على فروة رأسك ، مرري أصابعك على طول شعرك لنشر المصل.

9. اتركي السيروم على فروة رأسك وشعرك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء العادي.

10. استخدمى شامبو خفيف لإزالة رائحة البصل.

11. استخدمي السيروم مرتين كل أسبوع لتحفيز نمو الشعر.