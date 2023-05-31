شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمساعدة الأطفال حال المعاناة من صعوبات فى التعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جميع الأطفال إلى الحب والتشجيع والدعم، وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم، يمكن أن يساعد هذا التعزيز الإيجابي في ضمان ظهورهم بإحساس قوي بقيمة الذات والثقة والتصميم على الاستمرار حتى عندما تكون الأمور صعبة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وأثناء البحث عن طرق لمساعدة الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم ، تذكر أنك تبحث عن طرق لمساعدتهم على مساعدة أنفسهم، وظيفتك كوالد ليست "علاج" إعاقة التعلم ، ولكن لمنح طفلك الأدوات الاجتماعية والعاطفية التي يحتاجها للتعامل مع التحديات. على المدى الطويل ، يمكن لمواجهة التحدي والتغلب عليه مثل إعاقة التعلم أن يساعد طفلك على النمو بشكل أقوى وأكثر مرونة.

تذكر دائمًا أن الطريقة التي تتصرف بها وتستجيب للتحديات لها تأثير كبير على طفلك. لن يحل الموقف الجيد المشكلات المرتبطة بإعاقة التعلم ، ولكنه يمكن أن يمنح طفلك الأمل والثقة في أن الأشياء يمكن أن تتحسن وأنهم سينجحون في النهاية.

نصائح للتعامل مع إعاقة تعلم طفلك

إبقاء الأمور في نصابها.

ذكر نفسك أن كل شخص يواجه عقبات، الأمر متروك لك بصفتك أحد الوالدين لتعليم طفلك كيفية التعامل مع تلك العقبات دون الشعور بالإحباط أو الإرهاق، لا تدع الاختبارات والبيروقراطية المدرسية والأعمال الورقية التي لا نهاية لها تشتت انتباهك عما هو مهم حقًا - إعطاء طفلك الكثير من الدعم العاطفي والمعنوي.

كن خبير خاص لنفسك .

قم بأبحاثك الخاصة وواكب التطورات الجديدة في تعلم برامج الإعاقة ، والعلاجات ، والتقنيات التعليمية. قد تميل إلى النظر إلى الآخرين - المعلمين والمعالجين والأطباء - للحصول على حلول ، خاصة في البداية. لكنك أنت الخبير الأول في شؤون طفلك ، لذا تولى المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالعثور على الأدوات التي يحتاجونها للتعلم.

كن مدافعا عن طفلك.

قد تضطر إلى التحدث مرارًا وتكرارًا للحصول على مساعدة خاصة لطفلك. احتضن دورك كوالد استباقي واعمل على مهارات الاتصال الخاصة بك. قد يكون الأمر محبطًا في بعض الأحيان ، ولكن بالحفاظ على هدوئك ومعقولية ، ومع ذلك حازمًا ، يمكنك إحداث فرق كبير لطفلك.

تذكر أن تأثيرك يفوق كل الآخرين.

سوف يتبع طفلك قيادتك. إذا كنت تتعامل مع تحديات التعلم بالتفاؤل والعمل الجاد وروح الدعابة ، فمن المرجح أن يتبنى طفلك وجهة نظرك - أو على الأقل يرى التحديات على أنها مطب في السرعة ، وليس حاجزًا على الطريق. ركز طاقتك على تعلم ما يصلح لطفلك وتنفيذه بأفضل طريقة ممكنة.

ركز على نقاط القوة وليس نقاط الضعف فقط

لم يتم تعريف طفلك من خلال إعاقة التعلم لديه. تمثل إعاقة التعلم إحدى نقاط الضعف ، ولكن هناك العديد من نقاط القوة. ركز على مواهب طفلك ومواهبه. يجب ألا تدور حياة طفلك - والجدول الزمني - حول صعوبات التعلم. قم بتغذية الأنشطة حيث يتفوقون ، وخصص لهم الكثير من الوقت.