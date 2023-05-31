شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب الحساسية آلاما في الصدر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تختلف ردود الفعل تجاه المواد المسببة للحساسية بشكل كبير من شخص لآخر، ولكنها تتكون عادة من التهاب يمكن أن يسبب ضيقًا في الصدر بسبب زيادة إنتاج المخاط. ينتج هذا التفاعل عن المواد الكيميائية التي يتم إطلاقها في مجرى الدم في الجسم استجابة للتلامس مع مسببات الحساسية، وفقا لما نشره موقع helpguide

وهذه المواد الكيميائية وأعراض الحساسية الأخرى، مثل العطس والسعال والصفير عند التنفس وحكة في الحلق، هي مسببات لألم الصدر. يمكن أن تسبب مسببات الحساسية أيضًا التهابًا في الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى حالات مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية التي يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر كأعراض شائعة. وقد تؤدي نوبة الربو الشديدة إلى إحساس بالضيق والضغط في الصدر أو صعوبة في التنفس.، وتؤثر الحساسية الموسمية على كل شخص بشكل مختلف. يمكن أن تؤدي التفاعلات الناتجة إلى آثار جانبية غير مريحة ، بما في ذلك ألم في الصدر. يمكن أن يكون ألم الصدر عرضًا خفيفًا ، أو يمكن أن يكون شديدًا للغاية ويتطلب العناية.

الاعراض الأكثر شيوعا

اشتعال الربو

الربو هو رد فعل تحسسي لبعض المحفزات مثل الغبار ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح. عندما تكون هذه المحفزات موجودة في الهواء، يستجيب جسمك للإصابة بنوبة ربو. أثناء النوبة ، قد تشعر بأعراض الربو مثل السعال والصفير عند التنفس. قد يؤدي ذلك إلى آلام في الصدر حيث يضيق مجرى الهواء وتكافح رئتيك للحصول على ما يكفي من الأكسجين.

التنقيط بعد الأنف

غالبًا ما تسبب تفاعلات الحساسية التنقيط الأنفي الخلفي ، والذي يحدث عندما يتراكم المخاط في الجزء الخلفي من الحلق ثم يتساقط إلى المريء أو حتى إلى رئتيك. يمكن أن يؤدي هذا المخاط إلى صعوبة التنفس بشكل صحيح ، مما قد يؤدي إلى ألم الصدر أو عدم الراحة عند التنفس.

التهاب شعبي

مرض آخر مرتبط بالحساسية يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر هو التهاب الشعب الهوائية. عندما يكون لدى الشخص رد فعل تحسسي ، يمكن أن يؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية بسبب التهاب الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى زيادة إفراز المخاط وصعوبة في التنفس. غالبًا ما يوصف ألم الصدر الناتج على أنه إحساس بالحرقان أو ضغط في منطقة الصدر.

الحساسية المفرطة

الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي شديد يحدث عندما يبالغ جسم الشخص في رد فعله تجاه مسببات الحساسية التي تعرض لها. ينتج كميات كبيرة من الهيستامين في جميع أنحاء الجسم. يسبب تورمًا والتهابًا في مناطق مختلفة ، بما في ذلك الرئتين والحلق ، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس وألمًا خطيرًا في الصدر.