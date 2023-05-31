شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من التوتر أثناء الحمل.. جربى 4 نصائح منها شرب النعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل هو الوقت الذي تمر فيه المرأة بتغييرات متعددة في حياتها، هذه التغييرات ليست جسدية فحسب ، بل عاطفية ونفسية أيضًا، يمكن أن تؤدي إلى التوتر، فالمستويات العالية من التوتر المستمر يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم الأعراض المرتبطة بالحمل مثل صعوبة النوم ، وآلام جسدية ، بالإضافة إلى تفاقم الحالات الأكثر خطورة مثل الاكتئاب ، ومشاكل الوزن وحتى ارتفاع ضغط الدم، وإليك كيفية التعامل مع التوتر أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

نصائح لإدارة التوتر أثناء الحمل1. انتبه لتنفسك

يمكن أن تتأثر أنماط التنفس بشكل كبير بالتوتر، نتيجة لذلك ، قد يصبح تنفسك ضحلًا وأقصر ، مما يقلل من كمية الأكسجين في جسمك، قد تزداد مستويات التوتر ،للتنفس مباشرة أثناء الحمل ، اجلسي أو استلقي ، وأغمضي عينيك ، وخذي خمسة أنفاس عميقة على الأقل كلما بدأتِ تشعرين بالتوتر.

2. الحصول على قسط وافر من النوم لتقليل التوتر

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، تفقد الطاقة بسرعة في كل من جسمك وعقلك، قد ينتج عن التوتر المزيد من المشاعر والأفكار غير السارة.

يُنصح بأخذ قيلولة في وقت ما خلال النهار إذا كنت تواجه صعوبة في النوم ليلاً، قد يسترخي جسمك وعقلك بقيلولة قصيرة مدتها 20 دقيقة.

3. تمارين الإطالة

قد تتوتر عضلاتك وتنقبض نتيجة إفراز الهرمونات في أوقات التوتر أثناء الحمل ، تعتبر الإطالة طريقة ممتازة لمكافحة هذا الضيق وتقليل التوتر.

اقضِ بضع دقائق خلال يومك في مد رقبتك وظهرك وذراعيك وساقيك إذا لاحظت أنك أصبحت متوترة أو متوترة. عن طريق إدارة رأسك بحيث تكون أذنك اليسرى أقرب إلى كتفك الأيسر ، يمكنك مد رقبتك، اثبت على هذه الوضعية لمدة 20 ثانية ، وتوقف عندما تشعر بالتمدد، تأكد من أن تأخذ أنفاسًا عميقة للمساعدة في إرخاء عضلاتك.

4. اشرب شاي النعناع

إذا كنت تحاولين التعامل مع التوتر أثناء الحمل ، جربي "المنثول" ، أحد المكونات الموجودة في أوراق النعناع ، له خصائص مهدئة ومرخية للعضلات بالإضافة إلى ذلك ، النعناع يخفف من الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك الغثيان والقيء، طريقة آمنة وطبيعية لتقليل التوتر عند الحمل هي احتساء شاي النعناع، لمكافحة الإجهاد ومشاكل المعدة أينما كنت ، ضع بعض أكياس شاي النعناع في حقيبة يدك.