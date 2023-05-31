شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق بسيطة للتوقف عن التجشؤ المفرط.. منها تجنب الإفراط في الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التجشؤ هو الطريقة الطبيعية للجسم لإزالة السموم أو التخلص من الغازات الزائدة وهو أمر طبيعي تمامًا، ولكن إذا وجدت نفسك تتجشأ كثيرًا ، فقد تحتاج إلى إعادة تقييم بعض عادات أسلوب حياتك، التجشؤ ، المعروف باسم ارتداد الحمض ، هو عملية طبيعية يتم فيها إطلاق الغازات المتراكمة في المعدة أو المريء عبر الفم، إنها وظيفة جسدية شائعة تساعد على تخفيف الهواء الزائد أو الغاز من الجهاز الهضمي، إليك كيفية التوقف عن التجشؤ إذا كان يحدث بشكل مفرط، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

نصائح حول كيفية التوقف عن التجشؤ المفرط:1. قل لا للمشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية مثل الصودا والماء الفوار على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يمكن أن يؤدي إلى التجشؤ، لتقليله ، اختر المشروبات غير الغازية أو اشربها ببطء وباعتدال ، مما يسمح للغاز بالهروب قبل البلع.

2. كل واشرب ببطء

الأكل والشرب بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى ابتلاع الهواء الزائد ، مما يساهم في التجشؤ، لمنع ذلك ، خذ وقتك أثناء تناول الطعام ، ومضغه جيدًا قبل البلع، يساعد مضغ الطعام جيدًا على تكسيره وخلطه باللعاب ، مما يساعد في عملية الهضم ويقلل من احتمالية ابتلاع الهواء.

3. تجنب الحلوى عالية السكر

يمكن أن يتسبب امتصاص الحلوى أو مضغ العلكة في ابتلاع الهواء ، مما يؤدي إلى تكرار التجشؤ، إذا كنت عرضة للإفراط في التجشؤ ، فحاول تقليل هذه العادات أو اختر بدائل خالية من السكر.

4. الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب التجشؤ

بعض الأطعمة تنتج غازات في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى زيادة التجشؤ، تشمل الأمثلة الفول والعدس والكرنب والبصل وبعض التوابل، إذا كنت تشك في أن بعض الأطعمة قد تسبب لك التجشؤ المفرط ، يمكن أن يساعد نقع الفول والعدس قبل طهيهما في تقليل خصائصهما المسببة للغازات.

5. الحفاظ على وضعية جيدة أثناء تناول الطعام

يمكن أن يؤثر وضعك أثناء الوجبات على كمية الهواء التي تبتلعها، إن الجلوس بشكل مستقيم مع انتصاب ظهرك يساعد على منع ضغط المعدة ، وتقليل الضغط واحتمالية التجشؤ ، اعتد على الجلوس منتصبًا والحفاظ على وضعية جيدة أثناء تناول الطعام.

6. إدارة التوتر

الإجهاد والمشاعر السلبية يمكن أن تتداخل مع عملية الهضم وتساهم في التجشؤ، يمكن أن تساعد تمارين التنفس العميق ، والتأمل ، واليوجا ، والانخراط في الأنشطة التي تستمتع بها في تخفيف التوتر وتعزيز عملية الهضم بشكل أفضل.

7. تجنب الإفراط في الأكل

تناول الطعام حتى امتلاء معدتك بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم وتراكم الغازات ، مما يؤدي إلى التجشؤ، من المهم أن تمنح معدتك مساحة كافية لخلط الطعام مع عصارات الجهاز الهضمي بشكل فعال.