شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة تساعدك على النوم بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم يؤثر بشكل مباشر على صحتك العقلية والجسدية، ويمكن أن يكون له تأثير خطير على طاقتك أثناء النهار ، والإنتاجية ، والتوازن العاطفي ، وحتى وزنك. ومع ذلك ، يتقلب الكثير منا بانتظام ليلاً ، ويكافحون من أجل الحصول على النوم الذي نحتاجه، وفقا لما نشره موقع helpguide

وقد يبدو الحصول على نوم جيد ليلاً هدفًا مستحيلًا عندما تكون مستيقظًا تمامًا في الساعة 3 صباحًا ، لكن لديك سيطرة أكبر على جودة نومك مما قد تدركه. مثلما يتوقف شعورك أثناء ساعات الاستيقاظ غالبًا على مدى جودة نومك ليلاً ، فإن علاج صعوبات النوم غالبًا ما يمكن العثور عليه في روتينك اليومي.

ويمكن أن تتركك العادات غير الصحية أثناء النهار وخيارات نمط الحياة تتقلب وتتقلب في الليل وتؤثر سلبًا على مزاجك وصحة دماغك وقلبك وجهاز المناعة والإبداع والحيوية والوزن. ولكن من خلال تجربة النصائح التالية ، يمكنك الاستمتاع بنوم أفضل في الليل وتعزيز صحتك وتحسين طريقة تفكيرك وشعورك أثناء النهار.

النصيحة الاولى: حافظ على التزامن مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك

يعد المزامنة مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية لجسمك ، أو إيقاع الساعة البيولوجية ، أحد أهم الاستراتيجيات للنوم بشكل أفضل. إذا كنت تحافظ على جدول نوم واستيقاظ منتظم ، فستشعر بالانتعاش والحيوية أكثر بكثير مما لو كنت تنام نفس العدد من الساعات في أوقات مختلفة ، حتى لو قمت بتغيير جدول نومك بساعة أو ساعتين فقط.

النصيحة الثانية: تحكم في تعرضك للضوء

الميلاتونين هو هرمون طبيعي يتحكم فيه التعرض للضوء ويساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. يفرز دماغك المزيد من الميلاتونين عندما يحل الظلام - مما يجعلك تشعر بالنعاس - ويقل عندما يكون الضوء - مما يجعلك أكثر يقظة. ومع ذلك ، يمكن للعديد من جوانب الحياة الحديثة أن تغير من إنتاج جسمك للميلاتونين وتحول إيقاعك اليومي. إليك كيفية التأثير على تعرضك للضوء:

عرّض نفسك لأشعة الشمس الساطعة في الصباح. كلما اقترب وقت استيقاظك ، كان ذلك أفضل. تناول قهوتك في الخارج ، على سبيل المثال ، أو تناول وجبة الإفطار بجوار نافذة مشمسة. سيساعدك الضوء الموجود على وجهك على الاستيقاظ.

النصيحة الثالثة : تمرن أثناء النهار

الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ينامون بشكل أفضل في الليل ويشعرون بنعاس أقل أثناء النهار. تحسن التمارين المنتظمة أيضًا من أعراض الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم وتزيد من مقدار الوقت الذي تقضيه في مراحل النوم العميقة التصالحية.

نصيحة الرابعة : كن ذكيا فيما تأكله وتشربه

تلعب عاداتك في تناول الطعام أثناء النهار دورًا في كيفية نومك جيدًا ، خاصة في الساعات التي تسبق موعد النوم.

ركز على نظام غذائي صحي للقلب. إن أنماط الأكل العامة الخاصة بك بدلاً من الأطعمة المحددة هي التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في جودة نومك ، فضلاً عن صحتك العامة. قد يساعدك تناول نظام غذائي متوسطي غني بالخضروات والفواكه والدهون الصحية - وكميات محدودة من اللحوم الحمراء - على النوم بشكل أسرع والاستمرار في النوم لفترة أطول.

النصيحة الخامسة: استرخي وصفي ذهنك

هل تجد نفسك غالبًا غير قادر على النوم أو الاستيقاظ بانتظام ليلًا بعد ليلة؟ الإجهاد والقلق والغضب المتبقيان من يومك يمكن أن يجعل من الصعب جدًا النوم جيدًا. يمكن أن يؤدي اتخاذ خطوات لإدارة مستويات التوتر العامة لديك وتعلم كيفية كبح عادة القلق إلى تسهيل الاسترخاء في الليل. يمكنك أيضًا محاولة تطوير طقوس مريحة لوقت النوم لمساعدتك على تجهيز عقلك للنوم ، مثل ممارسة أسلوب الاسترخاء أو أخذ حمام دافئ أو تعتيم الأضواء والاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو كتاب صوتي.